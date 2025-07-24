https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/nufusta-kirmizi-alarm-aile-bakani-son-tabloyu-acikladi-dogurganlik-hizi-dusuyor-nufus-kisi-1098107626.html

Nüfusta 'kırmızı alarm', Aile Bakanı son tabloyu açıkladı: Doğurganlık hızı düşüyor, ‘Nüfus kışı’ yaşıyoruz

Nüfusta 'kırmızı alarm', Aile Bakanı son tabloyu açıkladı: Doğurganlık hızı düşüyor, ‘Nüfus kışı’ yaşıyoruz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğurganlık hızının azaldığına dikkat çekti ve risklerini anlattı. Türkiye'de nüfus kışı yaşandığını söyleyen Göktaş... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T11:31+0300

2025-07-24T11:31+0300

2025-07-24T11:31+0300

yaşam

nüfus

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve Türkiye'de 'nüfus kışı' yaşandığını söyledi. Göktaş, "2014’te yalnızca 1 ilde doğurganlık hızı 1.5’in altındayken, 2024’te tam 55 il bu kritik sınırın altına düştü. Gördüğünüz harita, 2014’ten 2024’e kadar geçen 10 yılda birçok ilin yeşilden kırmızıya dönerek adeta “nüfus kışı”na girdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.'Alarm seviyesindeyiz, Türkiye kendini yenileyemiyor'Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile sohbetinden öne çıkanları paylaştı. Bakan Göktaş'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-360-surekli-isci-alacak-kimler-basvurabilir-nereden-yapilacak-1096900755.html

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