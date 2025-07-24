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Nüfusta 'kırmızı alarm', Aile Bakanı son tabloyu açıkladı: Doğurganlık hızı düşüyor, ‘Nüfus kışı’ yaşıyoruz
Nüfusta 'kırmızı alarm', Aile Bakanı son tabloyu açıkladı: Doğurganlık hızı düşüyor, ‘Nüfus kışı’ yaşıyoruz
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğurganlık hızının azaldığına dikkat çekti ve risklerini anlattı. Türkiye'de nüfus kışı yaşandığını söyleyen Göktaş... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T11:31+0300
2025-07-24T11:31+0300
yaşam
nüfus
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve Türkiye'de 'nüfus kışı' yaşandığını söyledi. Göktaş, "2014’te yalnızca 1 ilde doğurganlık hızı 1.5’in altındayken, 2024’te tam 55 il bu kritik sınırın altına düştü. Gördüğünüz harita, 2014’ten 2024’e kadar geçen 10 yılda birçok ilin yeşilden kırmızıya dönerek adeta “nüfus kışı”na girdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.'Alarm seviyesindeyiz, Türkiye kendini yenileyemiyor'Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile sohbetinden öne çıkanları paylaştı. Bakan Göktaş'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-360-surekli-isci-alacak-kimler-basvurabilir-nereden-yapilacak-1096900755.html
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aile yılı 2025, türkiye doğurganlık oranı, nüfus artış hızı düşüşü, türkiye’de nüfus azalıyor mu, doğurganlık hızı neden düşüyor, genç nüfus azalıyor, yaşlanan toplum türkiye, nüfus politikaları türkiye, tek çocuklu aileler, nüfus planlaması 2025, türkiye aile yapısı değişiyor
aile yılı 2025, türkiye doğurganlık oranı, nüfus artış hızı düşüşü, türkiye’de nüfus azalıyor mu, doğurganlık hızı neden düşüyor, genç nüfus azalıyor, yaşlanan toplum türkiye, nüfus politikaları türkiye, tek çocuklu aileler, nüfus planlaması 2025, türkiye aile yapısı değişiyor

Nüfusta 'kırmızı alarm', Aile Bakanı son tabloyu açıkladı: Doğurganlık hızı düşüyor, ‘Nüfus kışı’ yaşıyoruz

11:31 24.07.2025
aile
aile - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğurganlık hızının azaldığına dikkat çekti ve risklerini anlattı. Türkiye'de nüfus kışı yaşandığını söyleyen Göktaş, "2014’te yalnızca 1 ilde doğurganlık hızı 1.5’in altındayken, 2024’te tam 55 il bu kritik sınırın altına düştü" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve Türkiye'de 'nüfus kışı' yaşandığını söyledi. Göktaş, "2014’te yalnızca 1 ilde doğurganlık hızı 1.5’in altındayken, 2024’te tam 55 il bu kritik sınırın altına düştü. Gördüğünüz harita, 2014’ten 2024’e kadar geçen 10 yılda birçok ilin yeşilden kırmızıya dönerek adeta “nüfus kışı”na girdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'Alarm seviyesindeyiz, Türkiye kendini yenileyemiyor'

Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile sohbetinden öne çıkanları paylaştı.
Bakan Göktaş'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
Yaşlı nüfus toplam nüfusun yüzde 10’unu aştı, çocuk sayısı azalırken bakıma muhtaç yaşlıların sayısı hızla artıyor.
TÜİK’in 2100 projeksiyonuna göre 2100 yılında Türkiye nüfusu 54 milyon, BM’ninkine göre ise 38 milyon olacak. Bu tablo, sürdürülebilir bir gelecek için kırmızı alarm niteliğinde.
2014’te yalnızca 1 ilde doğurganlık hızı 1.5’in altındayken, 2024’te tam 55 il bu kritik sınırın altına düştü. Harita, 2014’ten 2024’e kadar geçen 10 yılda birçok ilin yeşilden kırmızıya dönerek adeta “nüfus kışı”na girdiğini gösteriyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
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