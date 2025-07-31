https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/putin-kremlinde-suriye-disisleri-bakani-seybaniyi-kabul-etti-1098287788.html
Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi kabul etti
Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi kabul ettiği bildirildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T21:45+0300
2025-07-31T21:45+0300
2025-07-31T21:43+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
suriye
esad hasan şeybani
sergey lavrov
kuzey afrika
ortadoğu
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Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda kabul etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Şeybani Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumun yanı sıra ikili ve uluslararası gündemle ilgili konuları ele aldı.Şeybani ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile de bir araya gelerek askeri kurumlar arasında işbirliği olanakları ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/lavrov-rusya-suriyenin-yeniden-yapilanmasina-yardimci-olmaya-hazir-1098274544.html
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vladimir putin, rusya, kremlin, suriye, esad hasan şeybani, sergey lavrov, kuzey afrika, ortadoğu
vladimir putin, rusya, kremlin, suriye, esad hasan şeybani, sergey lavrov, kuzey afrika, ortadoğu
Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi kabul ettiği bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda kabul etti” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Şeybani Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumun yanı sıra ikili ve uluslararası gündemle ilgili konuları ele aldı.
Şeybani ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile de bir araya gelerek askeri kurumlar arasında işbirliği olanakları ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.