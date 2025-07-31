https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/putin-kremlinde-suriye-disisleri-bakani-seybaniyi-kabul-etti-1098287788.html

Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi kabul etti

Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi kabul etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi kabul ettiği bildirildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T21:45+0300

2025-07-31T21:45+0300

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dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

suriye

esad hasan şeybani

sergey lavrov

kuzey afrika

ortadoğu

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Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda kabul etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Şeybani Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumun yanı sıra ikili ve uluslararası gündemle ilgili konuları ele aldı.Şeybani ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile de bir araya gelerek askeri kurumlar arasında işbirliği olanakları ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/lavrov-rusya-suriyenin-yeniden-yapilanmasina-yardimci-olmaya-hazir-1098274544.html

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vladimir putin, rusya, kremlin, suriye, esad hasan şeybani, sergey lavrov, kuzey afrika, ortadoğu