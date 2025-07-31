https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/lavrov-rusya-suriyenin-yeniden-yapilanmasina-yardimci-olmaya-hazir-1098274544.html
Lavrov: Rusya, Suriye’nin yeniden yapılanmasına yardımcı olmaya hazır
Lavrov: Rusya, Suriye’nin yeniden yapılanmasına yardımcı olmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecine destek olmaya hazır olduklarını belirtti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T12:58+0300
2025-07-31T12:58+0300
2025-07-31T13:02+0300
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rusya
suriye
sergey lavrov
esad hasan şeybani
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.Lavrov, “Çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecinde Suriye halkına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Bu konularda diyaloğu sürdüreceğimiz konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Suriye topraklarının diğer güçler arasında jeopolitik rekabetin arenası olarak kullanılmasına ve çeşitli ülkeler arasında hesaplaşma konusu olmasına her zaman karşı çıktığını anlatan Lavrov, “Bu nedenle, Suriye’deki durumun normalleştirilmesi için uluslararası çabaların tek bir yönde yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Lavrov’un, yaptığı diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurmaya-devam-ediyor-1098273489.html
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rusya, suriye, sergey lavrov, esad hasan şeybani
rusya, suriye, sergey lavrov, esad hasan şeybani
Lavrov: Rusya, Suriye’nin yeniden yapılanmasına yardımcı olmaya hazır
12:58 31.07.2025 (güncellendi: 13:02 31.07.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecine destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Lavrov, “Çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecinde Suriye halkına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Bu konularda diyaloğu sürdüreceğimiz konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, Suriye topraklarının diğer güçler arasında jeopolitik rekabetin arenası olarak kullanılmasına ve çeşitli ülkeler arasında hesaplaşma konusu olmasına her zaman karşı çıktığını anlatan Lavrov, “Bu nedenle, Suriye’deki durumun normalleştirilmesi için uluslararası çabaların tek bir yönde yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Lavrov’un, yaptığı diğer açıklamalar:
Rusya, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşasında mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır.
Moskova, Suriye'deki durumu normalleştirme yolunun diyalog ve Suriye halkının tüm temsilcilerinin haklarının korunmasından geçtiğine inanıyor.
Rusya, Suriye’deki Rus vatandaşlarının ve tesislerinin güvenliğini sağlamak için atılan adımlar için bu ülkenin yönetimine minnettar.
Moskova, Şam ile karşılıklı yarar sağlayan bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Taraflar, diplomatik temasları sürdürme ve tüm anlaşmaların envanterini çıkarma konusunda anlaştılar.
Rusya, Suriye'ye yönelik yaptırımları hiçbir zaman desteklemedi. Batı'nın yaptırımları kaldırması doğru yönde atılmış bir adım.