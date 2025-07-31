https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/lavrov-rusya-suriyenin-yeniden-yapilanmasina-yardimci-olmaya-hazir-1098274544.html

Lavrov: Rusya, Suriye’nin yeniden yapılanmasına yardımcı olmaya hazır

Lavrov: Rusya, Suriye’nin yeniden yapılanmasına yardımcı olmaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecine destek olmaya hazır olduklarını belirtti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T12:58+0300

2025-07-31T12:58+0300

2025-07-31T13:02+0300

dünya

rusya

suriye

sergey lavrov

esad hasan şeybani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_9c6e26d0a71a8e4438fe5b28194528a4.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.Lavrov, “Çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecinde Suriye halkına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Bu konularda diyaloğu sürdüreceğimiz konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Suriye topraklarının diğer güçler arasında jeopolitik rekabetin arenası olarak kullanılmasına ve çeşitli ülkeler arasında hesaplaşma konusu olmasına her zaman karşı çıktığını anlatan Lavrov, “Bu nedenle, Suriye’deki durumun normalleştirilmesi için uluslararası çabaların tek bir yönde yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Lavrov’un, yaptığı diğer açıklamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurmaya-devam-ediyor-1098273489.html

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, suriye, sergey lavrov, esad hasan şeybani