Putin, aşırılık yanlısı materyaller aramanın para cezasına çarptırılmasını öngören yasayı imzaladı

Federal aşırılıkçı materyaller listesinde yer alan materyalleri VPN kullanımı da dahil olmak üzere kasıtlı olarak aramak ve bunlara erişim sağlamak 3 ila 5 bin ruble arasında para cezası ile cezalandırılacak. Federal aşırılıkçı materyaller listesinde yer alan materyalleri VPN kullanımı da dahil olmak üzere kasıtlı olarak aramak ve bunlara erişim sağlamak 3 ila 5 bin ruble arasında para cezası ile cezalandırılacak.

Erişimi kısıtlanmış bilgi kaynaklarına erişim araçlarının reklamının yayılması, 500 bin rubleye kadar para cezası ile cezalandırılacaktır. Erişimi kısıtlanmış bilgi kaynaklarına erişim araçlarının reklamının yayılması, 500 bin rubleye kadar para cezası ile cezalandırılacaktır.

Yasaklı sitelere erişim sağlayan VPN ve benzeri araçların reklamının yapılması halinde, vatandaşlar için 50 ila 80 bin ruble, devlet görevlileri için 80 ila 150 bin ruble, tüzel kişiler için 200 ila 500 bin ruble arasında para cezası öngörülüyor. Yasaklı sitelere erişim sağlayan VPN ve benzeri araçların reklamının yapılması halinde, vatandaşlar için 50 ila 80 bin ruble, devlet görevlileri için 80 ila 150 bin ruble, tüzel kişiler için 200 ila 500 bin ruble arasında para cezası öngörülüyor.

Roskomnadzor'un talimatlarına uymayan VPN cihaz sahiplerine sorumluluk getiriliyor: vatandaşlara 50 ila 80 bin ruble, devlet görevlilerine 80 ila 150 bin ruble, tüzel kişilere 200 ila 500 bin ruble ve tekrar ihlal durumunda bir milyon rubleye kadar para cezası uygulanacak. Roskomnadzor'un talimatlarına uymayan VPN cihaz sahiplerine sorumluluk getiriliyor: vatandaşlara 50 ila 80 bin ruble, devlet görevlilerine 80 ila 150 bin ruble, tüzel kişilere 200 ila 500 bin ruble ve tekrar ihlal durumunda bir milyon rubleye kadar para cezası uygulanacak.

İnternet kaynaklarına giriş için verileri başkalarına aktaranlara para cezası uygulanacak: vatandaşlar için 30 ila 50 bin ruble, bireysel girişimciler için 50 ila 100 bin ruble, tüzel kişiler için 100 ila 200 bin ruble. İnternet kaynaklarına giriş için verileri başkalarına aktaranlara para cezası uygulanacak: vatandaşlar için 30 ila 50 bin ruble, bireysel girişimciler için 50 ila 100 bin ruble, tüzel kişiler için 100 ila 200 bin ruble.

İnternette bilgi yayma organizatörlerinin yükümlülüklerini ihlal etmeleri, özellikle de kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmayı reddetmeleri halinde, vatandaşlar için 30 bin rubleye, devlet görevlileri için 500 bin rubleye, tüzel kişiler için 5 milyon rubleye ve tekrar eden ihlallerde 10 milyon rubleye kadar para cezası öngörülüyor. İnternette bilgi yayma organizatörlerinin yükümlülüklerini ihlal etmeleri, özellikle de kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmayı reddetmeleri halinde, vatandaşlar için 30 bin rubleye, devlet görevlileri için 500 bin rubleye, tüzel kişiler için 5 milyon rubleye ve tekrar eden ihlallerde 10 milyon rubleye kadar para cezası öngörülüyor.

Güvenlik kurumlarının veri tabanlarına erişimle ilgili talimatlarına uymayanlara para cezası uygulanacak: vatandaşlar için 50 ila 70 bin ruble, bireysel girişimciler için 70 ila 100 bin ruble, tüzel kişiler için 300 ila 500 bin ruble. Güvenlik kurumlarının veri tabanlarına erişimle ilgili talimatlarına uymayanlara para cezası uygulanacak: vatandaşlar için 50 ila 70 bin ruble, bireysel girişimciler için 70 ila 100 bin ruble, tüzel kişiler için 300 ila 500 bin ruble.

Abone numarasının yasadışı olarak devredilmesi durumunda para cezaları uygulanacaktır. Bir vatandaş numarasını başka bir kişiye devrederse, para cezası 30 ila 50 bin ruble arasında olacak. Sözleşme olmadan numaralarını üçüncü şahıslara veren tüzel kişiler için para cezası 100 ila 200 bin ruble, bireysel girişimciler için ise 50 ila 100 bin ruble olacak. Abone numarasının yasadışı olarak devredilmesi durumunda para cezaları uygulanacaktır. Bir vatandaş numarasını başka bir kişiye devrederse, para cezası 30 ila 50 bin ruble arasında olacak. Sözleşme olmadan numaralarını üçüncü şahıslara veren tüzel kişiler için para cezası 100 ila 200 bin ruble, bireysel girişimciler için ise 50 ila 100 bin ruble olacak.