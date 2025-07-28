https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/metadan-skandal-hamle-geldi-canli-konumunuzu-herkes-gorebiliyor-milyonlarca-kisi-instagrami-dava-1098192365.html

Meta'dan skandal hamle geldi, canlı konumunuzu herkes görebiliyor: Milyonlarca kişi Instagram'ı dava edebilir

Meta'dan skandal hamle geldi, canlı konumunuzu herkes görebiliyor: Milyonlarca kişi Instagram'ı dava edebilir

Sputnik Türkiye

Meta platformlarında yaşanan yeni gizlilik skandalı, kullanıcıların canlı konumlarının otomatik olarak paylaşılmasıyla gündemde. Herkesin herkesin konumunu görmesi güvenlik endişelerine yol açtı. Peki bu özellik nasıl kapatılır?

2025-07-28T16:59+0300

2025-07-28T16:59+0300

2025-07-28T17:14+0300

görüş

meta

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ali murat kırık

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gizlilik

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kadın cinayetleri

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Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gizlilik skandalıyla karşı karşıya. Son güncellemeyle birlikte, kullanıcıların canlı konumları uygulama üzerinde otomatik olarak paylaşıma açıldı. Üstelik kullanıcıların büyük bölümü bu özelliğin aktif hale geldiğinden habersiz. Uzmanlar "en büyük mahremiyet ihlali" uyarısı yapıyor.Gizlilik krizi büyüyor: Bilmemesi gereken herkes istediği kişinin nerede olduğunu görüyorYeni özellikle birlikte, Facebook ve Instagram üzerinden bağlantıda olunan kişilerin anlık konum bilgileri harita üzerinde görülebiliyor. Bu da kullanıcıların, nerede olduklarının, kimlerle birlikte bulunduklarının ve hangi mekânlarda ne kadar süre geçirdiklerinin izlenebilir hale gelmesi anlamına geliyor.Güvenlik endişeleri şunları içeriyor:Özellikle kadınlar için çok tehlikeli: Aile içi şiddet mağdurları hayati gruptaUzmanlar, bu uygulamanın kişisel hakların ihlali anlamına geldiğini ve ciddi güvenlik riskleri barındırdığını vurguluyor. Örneğin, bir çalışanın iş saatleri dışında nerede olduğu, bir kadının gece saatlerinde hangi güzergahtan geçtiği açıkça takip edilebilir hale geliyor. Bu durum, özellikle aile içi şiddet mağdurları, sığınmacılar, gazeteciler ve hak savunucuları gibi hassas gruplar için hayati bir tehdit oluşturuyor.‘Rızamız dışında gerçekleşen bir eylem olduğu için elbette ki dava konusu yapılabilir’Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, bu özelliğin özel hayatın ihlaline yol açtığını belirterek şunları aktardı:Kullanıcılardan sert tepki: Bizi gözetliyorlarSosyal medyada binlerce kullanıcı, Meta’ya karşı tepki gösterdi. Twitter ve Reddit’te başlatılan “#KonumumuKapat” etiketi kısa sürede trend oldu. Kullanıcılar, bu uygulamanın açık rızaya dayanmamasını ve “habersiz gözetleme”ye dönüşmesini gizlilik ihlali olarak nitelendiriyor.'Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na online olarak ihbarda bulunabilirsiniz'Avukat Ergün de konuyla ilgili hukuki haklara dair açıklamalarda bulundu:'Bu tür değişikliklerde erişim izni tekrardan alınmalı'Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, bu tür ihlallerde yeniden yetki erişim izni alınması gerektiğini vurguladı:‘Bu güncellemeyle kötü niyetli kişilere açık davetiye çıkarıyor’Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Instagram’ın son güncellemesiyle birlikte canlı konum (harita) özelliği devreye girdi ve kullanıcıların anlık olarak nerede olduğu harita üzerinde görünür hale geldiğinin altını çizerek şunları söyledi:‘Kişisel verilerin korunması açısından ciddi bir açık’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu özelliğin kişisel güvenlik açısından ciddi bir açık oluşturduğunu belirterek kişiyi potansiyel tehlikelere karşı savunmasız kıldığını söylüyor:Meta'nın gizlilik ihlalleri kronolojisi:Ne yapılmalı, nasıl korunmalısınız? Adım adım çözüm📌Kullanıcılar Instagram ayarlarından “konum hizmetleri”ni kapatmalı📌Hikayelere veya gönderilere konum eklememeli📌Paylaşımlarını yalnızca güvendiği kişilerle sınırlamalı“Instagram’da canlı konum özelliğini kapatmak için, uygulama içinde profilinizdeki üç tırnağa tıklayıp “Ayarlar” > “Hikaye Canlı Yayın ve Konum” > “Konum Paylaşımı” menüsüne giderek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.”Android cihazlarda ek koruma:Rusya'da 'aşırıcı' kuruluş sayılan Meta, Türkiye'de de ceza üstüne ceza yemiştiRusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunan Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine dahil etmişti.Türkiye'de ise yakın geçmişte KVKK, çocukların kullandığı hesaplarla ilgili, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışta bulunan Instagram'ın sahibi Meta'ya 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.

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2025

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