https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/pasinyan-brukselin-guvenini-kaybediyor-ab-yatirimlari-neden-durduruldu-1098281902.html
'Paşinyan Brüksel’in güvenini kaybediyor': AB yatırımları neden durduruldu?
'Paşinyan Brüksel’in güvenini kaybediyor': AB yatırımları neden durduruldu?
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB’den reform desteği ve yatırım bekliyor. Ancak Brüksel’de yapılan görüşmelere rağmen somut destek gelmiyor. Peki neden? 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T15:59+0300
2025-07-31T15:59+0300
2025-07-31T15:59+0300
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samvel karapetyan
paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
brüksel
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ab
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos ile Brüksel’de bir araya geldi. Görüşme olumlu geçti, AB tarafı “diyalog gündemi” adlı önemli bir belgenin imzalanacağını duyurdu.Aydınlık'tan Erkin Feyyaz Eşli'nin haberine göre, bu durum siyasi vitrin ile gerçekler örtüşmüyor. Paşinyan’a verilen tek somut destek, henüz uygulanmamış 270 milyon euroluk bir hibe paketi.270 milyon euroluk hibe nerede kullanılacak?AB'nin sağladığı bu fonun Ermenistan ekonomisine katkısı sınırlı. Ülkenin dış ticaret hacminin 15 milyar euro olduğu düşünüldüğünde, bu destek oldukça yetersiz kalıyor. Ayrıca, hibeler yalnızca medya ve hibrit tehditlerle mücadele gibi sektörlerde kullanılabiliyor; doğrudan ekonomik yatırımlar söz konusu değil.Demokratik reformlar mı, mülkiyet dağıtımı mı?AB, Paşinyan’ın reformlarını gerçek bir demokratikleşme süreci olarak görmüyor. Brüksel’e göre bu reformlar, Ermenistan’daki büyük iş insanlarının mal varlıklarını yeniden dağıtma stratejisine dönüşmüş durumda.Siyasi baskılar, medya üzerindeki kontrol ve iş dünyasına yönelik kamulaştırma hamleleri bu eleştirileri güçlendiriyor.En Ses Getiren Vaka: Karapetyan GözaltısıErmeni iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanması ve ardından şirket grubuna ait yöneticilerin gözaltına alınması dikkat çekti. En tartışmalı adım ise “Ermenistan Elektrik Şebekeleri”nin (ESA) kamulaştırılması oldu.Muhalefet bu adımı “devlet destekli gasp” olarak nitelendirdi.Uluslararası Tepki: Tahkim Mahkemesi KararıStockholm Tahkim Mahkemesi, ESA’nın kamulaştırılmasını yasa dışı buldu. Buna rağmen Erivan yönetimi, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak uygulamaya devam etti.Bu durum Brüksel'deki fon akışını doğrudan etkiledi. Artık hiçbir AB ülkesi, Ermenistan’a yatırım yapılmasını siyasi açıdan savunamıyor.Türk yatırımcılar i̇ddiası: Yeni kriz mi?İddialara göre, Karapetyan’ın mal varlıklarından asıl fayda sağlayacak aktörler Türkiye merkezli. Bu durum, Paşinyan’ın yalnızca Ermeni sermayesini değil, Avrupa değerlerini de ihlal ettiğini gösteriyor. Bu yatırımcıların Ermenistan’a gerçekten uzun vadeli yatırım yapıp yapmayacağı ise büyük bir soru işareti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rusya-abd-arktikte-duzenli-olarak-provokasyonlar-gerceklestiriyor-1098281617.html
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samvel karapetyan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, brüksel, erivan, ab, avrupa uzay ajansı (esa), avrupa birliği, avrupa
samvel karapetyan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, brüksel, erivan, ab, avrupa uzay ajansı (esa), avrupa birliği, avrupa
'Paşinyan Brüksel’in güvenini kaybediyor': AB yatırımları neden durduruldu?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB’den reform desteği ve yatırım bekliyor. Ancak Brüksel’de yapılan görüşmelere rağmen somut destek gelmiyor. Peki neden?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos ile Brüksel’de bir araya geldi. Görüşme olumlu geçti, AB tarafı “diyalog gündemi” adlı önemli bir belgenin imzalanacağını duyurdu.
Aydınlık'tan Erkin Feyyaz Eşli'nin haberine göre, bu durum siyasi vitrin ile gerçekler örtüşmüyor. Paşinyan’a verilen tek somut destek, henüz uygulanmamış 270 milyon euroluk bir hibe paketi.
270 milyon euroluk hibe nerede kullanılacak?
AB'nin sağladığı bu fonun Ermenistan ekonomisine katkısı sınırlı. Ülkenin dış ticaret hacminin 15 milyar euro olduğu düşünüldüğünde, bu destek oldukça yetersiz kalıyor. Ayrıca, hibeler yalnızca medya ve hibrit tehditlerle mücadele gibi sektörlerde kullanılabiliyor; doğrudan ekonomik yatırımlar söz konusu değil.
Demokratik reformlar mı, mülkiyet dağıtımı mı?
AB, Paşinyan’ın reformlarını gerçek bir demokratikleşme süreci olarak görmüyor. Brüksel’e göre bu reformlar, Ermenistan’daki büyük iş insanlarının mal varlıklarını yeniden dağıtma stratejisine dönüşmüş durumda.
Siyasi baskılar, medya üzerindeki kontrol ve iş dünyasına yönelik kamulaştırma hamleleri bu eleştirileri güçlendiriyor.
En Ses Getiren Vaka: Karapetyan Gözaltısı
Ermeni iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanması ve ardından şirket grubuna ait yöneticilerin gözaltına alınması dikkat çekti. En tartışmalı adım ise “Ermenistan Elektrik Şebekeleri”nin (ESA) kamulaştırılması oldu.
Muhalefet bu adımı “devlet destekli gasp” olarak nitelendirdi.
Uluslararası Tepki: Tahkim Mahkemesi Kararı
Stockholm Tahkim Mahkemesi, ESA’nın kamulaştırılmasını yasa dışı buldu. Buna rağmen Erivan yönetimi, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak uygulamaya devam etti.
Bu durum Brüksel'deki fon akışını doğrudan etkiledi. Artık hiçbir AB ülkesi, Ermenistan’a yatırım yapılmasını siyasi açıdan savunamıyor.
Türk yatırımcılar i̇ddiası: Yeni kriz mi?
İddialara göre, Karapetyan’ın mal varlıklarından asıl fayda sağlayacak aktörler Türkiye merkezli. Bu durum, Paşinyan’ın yalnızca Ermeni sermayesini değil, Avrupa değerlerini de ihlal ettiğini gösteriyor. Bu yatırımcıların Ermenistan’a gerçekten uzun vadeli yatırım yapıp yapmayacağı ise büyük bir soru işareti.