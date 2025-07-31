https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rusya-abd-arktikte-duzenli-olarak-provokasyonlar-gerceklestiriyor-1098281617.html
Rusya: ABD, Arktik'te düzenli olarak provokasyonlar gerçekleştiriyor
Rusya: ABD, Arktik'te düzenli olarak provokasyonlar gerçekleştiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Batı'nın Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun çeşitli kesimlerinde provokasyonlar düzenlemeye başladığını belirtti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T15:39+0300
2025-07-31T15:39+0300
2025-07-31T15:39+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Donanması'nın, Rusya'nın Kuzey Denizi Rotası üzerinde özel haklara sahip olmadığını ileri sürerek sözde ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ amacıyla Kutup Bölgesi’nde düzenli olarak kışkırtıcı operasyonlar düzenlediğini söyledi.Denizcilik Kurulu Deniz Kuvvetleri Stratejik Geliştirme Konseyi'nde konuşan Patruşev, “Kolektif Batı’nın Kuzey Denizi Rotası ile ilgili temel siyasi sloganı, Rusya'nın bu rota üzerinde özel bir hakkı bulunmadığı, ayrıca mevzuatımızdaki ve ulusal ulaşım rotası olarak bu rotaya ilişkin hükümlerin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu yönündedir” İfadelerini kullandı.Patruşev, “ABD Donanması bu teze dayanarak, bölgede düzenli olarak sözde ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ amacıyla kışkırtıcı operasyonlar gerçekleştiriyor” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/patrusev-nato-rus-boru-hatlari-ve-tankerlerine-saldirmayi-planliyor-1094458844.html
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rusya, nikolay patruşev, abd, batı, kolektif batı, arktik, abd donanması
rusya, nikolay patruşev, abd, batı, kolektif batı, arktik, abd donanması
Rusya: ABD, Arktik'te düzenli olarak provokasyonlar gerçekleştiriyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Batı'nın Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun çeşitli kesimlerinde provokasyonlar düzenlemeye başladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Donanması'nın, Rusya'nın Kuzey Denizi Rotası üzerinde özel haklara sahip olmadığını ileri sürerek sözde ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ amacıyla Kutup Bölgesi’nde düzenli olarak kışkırtıcı operasyonlar düzenlediğini söyledi.
Denizcilik Kurulu Deniz Kuvvetleri Stratejik Geliştirme Konseyi'nde konuşan Patruşev, “Kolektif Batı’nın Kuzey Denizi Rotası ile ilgili temel siyasi sloganı, Rusya'nın bu rota üzerinde özel bir hakkı bulunmadığı, ayrıca mevzuatımızdaki ve ulusal ulaşım rotası olarak bu rotaya ilişkin hükümlerin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu yönündedir” İfadelerini kullandı.
Patruşev, “ABD Donanması bu teze dayanarak, bölgede düzenli olarak sözde ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ amacıyla kışkırtıcı operasyonlar gerçekleştiriyor” vurgusunu yaptı.