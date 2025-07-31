https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/rusya-abd-arktikte-duzenli-olarak-provokasyonlar-gerceklestiriyor-1098281617.html

Rusya: ABD, Arktik'te düzenli olarak provokasyonlar gerçekleştiriyor

Rusya: ABD, Arktik'te düzenli olarak provokasyonlar gerçekleştiriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Batı'nın Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun çeşitli kesimlerinde provokasyonlar düzenlemeye başladığını belirtti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T15:39+0300

2025-07-31T15:39+0300

2025-07-31T15:39+0300

dünya

rusya

nikolay patruşev

abd

batı

kolektif batı

arktik

abd donanması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/16/1085111236_0:25:789:468_1920x0_80_0_0_6ca816000106bcb7cebabf235a3ff94a.png

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Donanması'nın, Rusya'nın Kuzey Denizi Rotası üzerinde özel haklara sahip olmadığını ileri sürerek sözde ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ amacıyla Kutup Bölgesi’nde düzenli olarak kışkırtıcı operasyonlar düzenlediğini söyledi.Denizcilik Kurulu Deniz Kuvvetleri Stratejik Geliştirme Konseyi'nde konuşan Patruşev, “Kolektif Batı’nın Kuzey Denizi Rotası ile ilgili temel siyasi sloganı, Rusya'nın bu rota üzerinde özel bir hakkı bulunmadığı, ayrıca mevzuatımızdaki ve ulusal ulaşım rotası olarak bu rotaya ilişkin hükümlerin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu yönündedir” İfadelerini kullandı.Patruşev, “ABD Donanması bu teze dayanarak, bölgede düzenli olarak sözde ‘seyrüsefer özgürlüğünü korumak’ amacıyla kışkırtıcı operasyonlar gerçekleştiriyor” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/patrusev-nato-rus-boru-hatlari-ve-tankerlerine-saldirmayi-planliyor-1094458844.html

rusya

abd

batı

arktik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nikolay patruşev, abd, batı, kolektif batı, arktik, abd donanması