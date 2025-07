https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/pasajda-olu-olarak-bulunmustu-12-yasindaki-eyup-can-gunerin-kovalanma-anlari-ortaya-cikti-1098274295.html

Pasajda ölü olarak bulunmuştu: 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in kovalanma anları ortaya çıktı

Mersin'de bir pasajda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli tarafından kovalandığı anlar ortaya çıktı. 31.07.2025

Mersin Anamur'da bir pasajda ölü olarak bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Güner'i öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli N.U. tarafından olay günü kovalandığı anları gösteren kamera görüntüleri ortaya çıktı. Küçük çocuğun kovaladıSaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda 29 Temmuz'da 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, pasajda cansız bedeni bulunan Güner'in, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli N.U. tarafından olayın yaşandığı gece kovalandığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, 29 Temmuz Salı saat 03.12 sıralarında sokakta önde yürüyen Güner'in aralarında mesafe olan N.U. ile zaman zaman konuşması kaydedildi. Görüntülerde, bir süre sonra sokakta bekleyip el hareketleriyle Güner'i yanına çağıran N.U'nun, elindeki poşeti kaldırıma bırakıp yaklaşık 30 metre uzaklıktan çocuğu kovalamaya başlaması yer aldı.Ne olmuştu?Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, polis tarafından gözaltına alınan şüpheli N.U. tutuklanmıştı.

