https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/avukat-serhat-arslandan-tepki-ceken-paylasim-evladi-ilk-olen-degil-dedi-anne-yasemin-minguzziyi-1098245703.html

Avukat Serhat Arslan'dan tepki çeken paylaşım: 'Evladı ilk ölen değil' dedi, anne Yasemin Minguzzi'yi hedef aldı

Avukat Serhat Arslan'dan tepki çeken paylaşım: 'Evladı ilk ölen değil' dedi, anne Yasemin Minguzzi'yi hedef aldı

Sputnik Türkiye

İzmir Barosu avukatlarından Serhat Aslan, sosyal medya hesabından öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi hedef aldı. Büyük tepki çeken... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T12:56+0300

2025-07-30T12:56+0300

2025-07-30T12:56+0300

türki̇ye

yasemin minguzzi

mattia ahmet minguzzi

cinayet

sosyal medya

yargılama

i̇zmir barosu

avukat serhat aslan

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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi hedef alan açıklamalar yapan İzmir Barosu avukatlarından Serhat Aslan sosyal medyanın gündemine oturdu. "Valla kimse kusura bakmasın bir kadın evlat acısı çekiyor diye bu kadar saçmalamasına müsamaha göstermek zorunda değiliz. Evladı ilk ölen değil" ifadelerini kullanan avukat Aslan'ın paylaşımı büyük tepki çekti. 'Evladı ilk ölen değil'Sabah'ın haberine göre, Avukat Aslan paylaşımında, "Valla kimse kusura bakmasın bir kadın evlat acısı çekiyor diye bu kadar saçmalamasına müsamaha göstermek zorunda değiliz. Evladı ilk ölen değil. Son da olmayacak. Bu ülke daha yaşanılabilir bir yer olsun diye kendimizi paralıyoruz adliye koridorlarında, sokaklarda, meydanlarda. Sırf acısı var diye susa susa tepemize çıkardık. Önüne gelen herkesi hedef gösteriyor. Arkasından da bir ordu insan hedef gösterdiğini linç ediyor. Çocuk adalet sistemini çocukların daha da lehine işleyen bir hale getirmek zorundayız. Suça sürükleniyor diye çoluğu çocuğu asmayacağız. Çocuklardan katil yaratan bu düzeni değiştirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Not: Tamam inşallah benim çocuğum da ölür de o zaman anlarım tamam" ifadelerini kullandı.Vicdansızlıkta son noktaPaylaşımın ardından ise sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Bir kullanıcı 'vicdansızlıkta son nokta' yorumu yaparken, başka bir kullanıcı da "Çocuğu ölen ilk anne değil ne demek ya? çocuğu ölmedi ÖLDÜRÜLDÜ. Nasıl bu kadar kötü olabildiniz, ne zaman insanlığınızı kaybettiniz bilmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/mattia-ahmet-minguzzinin-annesi-oturma-eylemini-sonlandirdi-olum-tehditleri-aliyorum-1098071396.html

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yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, cinayet, sosyal medya, yargılama, i̇zmir barosu, avukat serhat aslan