https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/orman-genel-mudurlugunden-iddialara-yanit-personel-kapasitesinin-bilakis-artirildigini-acik-bicimde-1098288098.html

Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara yanıt: Personel kapasitesinin bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır

Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara yanıt: Personel kapasitesinin bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır

Sputnik Türkiye

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında mücadelede yetersiz kalındığı ve personel ekdikliği olduğu şeklindeki iddialara yanıt olarak 17 bin 160 personel... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T22:28+0300

2025-07-31T22:28+0300

2025-07-31T22:28+0300

türki̇ye

orman genel müdürlüğü

orman yangını

personel

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bir gazetede yer alan haberde kurumun personel eksikliği yaşadığı, tasarruf tedbirleri nedeniyle yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.Sosyal medyadan yapılan açıklamada haberdeki bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. Haberin, kurumu ve yangınla mücadele eden teşkilatı haksız şekilde hedef aldığı ifade edildi.Ayrılan personel sayısıyla istihdam edilen personel sayısının karşılaştırıldığı açıklamada şunlar aktarıldı:OGM, yangınla mücadelede yalnızca personel sayısının değil, kullanılan hava araçları, İHA sistemleri, yangın yönetim altyapısı ve mobil ekiplerin sayısının da artırılarak, operasyonel kapasitenin her yıl daha da ileri taşındığını vurguladı. Açıklamada şu ifadeler de yer buldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html

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orman genel müdürlüğü, orman yangını, personel