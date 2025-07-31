https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/orman-genel-mudurlugunden-iddialara-yanit-personel-kapasitesinin-bilakis-artirildigini-acik-bicimde-1098288098.html
Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara yanıt: Personel kapasitesinin bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır
Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara yanıt: Personel kapasitesinin bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında mücadelede yetersiz kalındığı ve personel ekdikliği olduğu şeklindeki iddialara yanıt olarak 17 bin 160 personel... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T22:28+0300
2025-07-31T22:28+0300
2025-07-31T22:28+0300
türki̇ye
orman genel müdürlüğü
orman yangını
personel
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bir gazetede yer alan haberde kurumun personel eksikliği yaşadığı, tasarruf tedbirleri nedeniyle yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.Sosyal medyadan yapılan açıklamada haberdeki bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. Haberin, kurumu ve yangınla mücadele eden teşkilatı haksız şekilde hedef aldığı ifade edildi.Ayrılan personel sayısıyla istihdam edilen personel sayısının karşılaştırıldığı açıklamada şunlar aktarıldı:OGM, yangınla mücadelede yalnızca personel sayısının değil, kullanılan hava araçları, İHA sistemleri, yangın yönetim altyapısı ve mobil ekiplerin sayısının da artırılarak, operasyonel kapasitenin her yıl daha da ileri taşındığını vurguladı. Açıklamada şu ifadeler de yer buldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html
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orman genel müdürlüğü, orman yangını, personel
orman genel müdürlüğü, orman yangını, personel
Orman Genel Müdürlüğü'nden iddialara yanıt: Personel kapasitesinin bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında mücadelede yetersiz kalındığı ve personel ekdikliği olduğu şeklindeki iddialara yanıt olarak 17 bin 160 personel alımı yapıldığı ve bunun personel kapasitesinin artırıldığını açık biçimde ortaya koyduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bir gazetede yer alan haberde kurumun personel eksikliği yaşadığı, tasarruf tedbirleri nedeniyle yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada haberdeki bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. Haberin, kurumu ve yangınla mücadele eden teşkilatı haksız şekilde hedef aldığı ifade edildi.
Ayrılan personel sayısıyla istihdam edilen personel sayısının karşılaştırıldığı açıklamada şunlar aktarıldı:
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede her yıl güçlenen yapısı, teknolojik donanımı ve eğitimli personeliyle faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. İddia edilenin aksine, 2022 yılından 27 Temmuz 2025'e kadar olan dönemde emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle kurumumuzdan ayrılan personel sayısı 8 bin 95 iken, aynı dönemde 17 bin 160 personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır. Bu veriler, personel kapasitesinin azaltılmadığını, bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır.
OGM, yangınla mücadelede yalnızca personel sayısının değil, kullanılan hava araçları, İHA sistemleri, yangın yönetim altyapısı ve mobil ekiplerin sayısının da artırılarak, operasyonel kapasitenin her yıl daha da ileri taşındığını vurguladı.
Açıklamada şu ifadeler de yer buldu:
Müdahale süremiz dünya standartlarının altına çekilmiş olup yangınlara ortalama 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirilmektedir. Haberlerde yer alan iddialar hiçbir somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.