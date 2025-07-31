https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/nukleer-tesiste-radyoaktif-ari-kovani-alarmi-yasal-sinirin-10-kat-ustunde-1098272941.html

Nükleer tesiste radyoaktif arı kovanı alarmı: 'Yasal sınırın 10 kat üstünde'

Nükleer tesiste radyoaktif arı kovanı alarmı: 'Yasal sınırın 10 kat üstünde'

Sputnik Türkiye

1950'lerde nükleer bomba üretiminde kullanılan ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir tesiste, radyoaktif madde yüklü bir yaban arısı yuvası keşfedildi... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T12:32+0300

2025-07-31T12:32+0300

2025-07-31T12:32+0300

yaşam

abd

güney carolina

nükleer tesis

radyoaktif sızıntı

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yer alan eski bir nükleer üretim tesisinde radyoaktif bir yaban arısı yuvası bulundu. 1950'lerde nükleer bomba üretimi için kurulan ve bugünlerde nükleer yakıt işleme ve atık yönetimi faaliyetleri yürüten Savannah River sahasında, 3 Temmuz'da yapılan rutin kontroller sırasında yüksek radyasyon yayan bir arı yuvasına rastlandı.ABD Enerji Bakanlığı'nın raporuna göre, sıvı nükleer atıkların depolandığı tankların yakınında inşa edilmiş yuvada, yasal sınırın tam 10 katı kadar radyasyon olduğu ölçüldü. Yetkililer, arı bulunmayan yuvaya böcek ilacı sıktıktan sonra radyoaktif atık prosedürüne uygun olarak imha ettiklerini açıkladı.Bakanlık, atık tanklarında herhangi bir sızıntı olmadığını belirtti. Yuva üzerindeki radyasyonun, tesisin aktif olduğu yıllardan kalma “miras radyasyon kalıntıları” nedeniyle oluştuğu ifade edildi. Tesisin denetimini takip eden bağımsız bir grup, raporun kaynağa dair net bilgi sunmadığını belirterek tepki gösterdi.1950'lerden bu yana 165 milyon galon sıvı nükleer atık üretilen tesiste, bu miktar buharlaşma yoluyla yaklaşık 34 milyon galona düşürüldü. Şu anda 43 yer altı tankı hala kullanılıyor ve 8 tanesi kapatılmış durumda.

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abd, güney carolina, nükleer tesis, radyoaktif sızıntı