https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/enerji-icecegi-kutularina-yanlislikla-alkol-dolduruldu-1098265941.html

Enerji içeceği kutularına 'yanlışlıkla' alkol dolduruldu

Enerji içeceği kutularına 'yanlışlıkla' alkol dolduruldu

Sputnik Türkiye

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede popüler olan Celsius marka enerji içeceği kutularının yanlışlıkla alkol ile doldurulduğunu duyurarak tüketicilere uyarı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T10:05+0300

2025-07-31T10:05+0300

2025-07-31T10:05+0300

yaşam

abd

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

celcius

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ABD'de popüler olan Celcius marka enerji içeceklerine yanlışlıkla alkol doldurulduğu ortaya çıktı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tüketicilere uyarıda bulunarak votka dolu bazı ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.Olayın, kutu tedarik zincirinde yapılan bir hata sonucu meydana geldiği bildirildi. Bir ambalaj tedarikçisinin boş Celsius kutularını, alkol bazlı içecek üreten High Noon isimli şirkete göndermesiyle karışıklığın başladığı belirtildi. High Noon, bu kutuları votka bazlı içeceğiyle doldurarak dağıtıma çıkardı.FDA, olay sonrası iki markanın bazı partilerinin toplatıldığını, şu ana kadar alkol tüketimine bağlı bir sağlık sorunu ya da şikayet bildirilmediğini vurguladı. FDA, etkilenen partilere ait ürünlerin derhal imha edilmesini ve tüketilmemesini tavsiye etti. Diğer lotlara ait ürünlerin ise güvenli olduğu belirtildi.

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abd, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), celcius