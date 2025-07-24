https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cezaevinde-bulunan-muhittin-bocek-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1098121063.html
Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sürdürülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T16:26+0300
2025-07-24T16:26+0300
2025-07-24T16:26+0300
türki̇ye
muhittin böcek
antalya
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Antalya'da rüşvet iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.
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muhittin böcek, antalya
Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Ayrıntılar geliyor
Sürdürülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da rüşvet iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.