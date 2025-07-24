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SON DAKİKA | Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
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Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sürdürülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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Antalya'da rüşvet iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.
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muhittin böcek, antalya
muhittin böcek, antalya

Cezaevinde bulunan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

16:26 24.07.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-
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Sürdürülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da rüşvet iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.
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