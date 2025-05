https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kirli-coraplarini-kokladi-hastanelik-oldu-1096165797.html

Kirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu

Kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren bir kişinin başına gelmeyen kalmadı. Çorap koklama keyfi, ciğerlerinde mantar enfeksiyonuyla sonuçlandı... 13.05.2025

Her şey bir türlü geçmeyen sinir bozucu bir öksürükle başladı. Çin'de ismi açıklanmayan bir adamın kendi kirli çoraplarını düzenli olarak kokladığı için ciğerleri mantar enfeksiyonu kaptı, öksürükle başlayan süreç adamın hastaneye kaldırılmasıyla son buldu.Nisan ayında yerel medyaya yansıyan olayda adam, amansız öksürüğünün uykusunu bölmeye başlaması üzerine önce basit öksürük şuruplarıyla evde tedavi denedi. Öksürüğün giderek şiddetlenmesi sonrasında ilk başta reçetesiz satılan ilaçlarla tedaviler denedi ancak hiçbir sonuç alamadı. Nefes darlığıyla hastaneye gitti, mantar enfeksiyonu teşhisi konduDurumu giderek kötüleşen adam, doktorlara başvurdu. Hastanedeki ilk taramalarda sağ akciğerinde ciddi bir enfeksiyon bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine bronkoskopi adı verilen bir işlem gerçekleştirildi. Solunum yollarından örnek almak amacıyla hastanın boğazına esnek bir tüp yerleştirildi.Test sonuçları, adamın aspergilloz adı verilen bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu hastalığın genellikle aspergillus küfü sporlarının solunmasıyla ortaya çıktığını belirtti.Orta yaşlı adam, sonunda her şeyi itiraf ederek işten eve gelince çıkardığı kirli çoraplarını kokladığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğini itiraf etti.Doktorlar çorapları test etti. Ve evet, aynı tür aspergillus mantarı. Doktorlar, giyilmiş çorapların içindeki nemli ve tuzlu ortamın mantarlar için burayı mükemmel bir üreme alanı haline getirdiğine dikkat çekti. Kirli çorap koklama düşünülenden daha yaygınÇoğu insan aspergillus sporlarını her gün sorunsuz bir şekilde solumaktadır. Ancak ter, bakteri ve mikroskobik mantarlarla kaplı nemli kumaşı tekrar tekrar kokluyorsanız küfe, ciğerlerinize girmesi için VIP geçiş izni vermiş olursunuz.İşten eve geldikten sonra kirli çoraplarını koklama alışkanlığını belirten adamın bu alışkanlığı, dünyada düşünülenden de sıkça rastlanıyor. Örneğin kirli torbasına atılan kıyafetler, çoraplar her zaman yüzeyinde kiri göstermiyor dolayısıyla birçok kişi kirli çorap veya kıyafetleri torbaya atmadan önce görme duyusunun yanı sıra koklama duyusuyla da kirli olduklarından emin oluyor. Ancak bazı insanlar bunu alışkanlık haline getiriyor. Psikologların ‘iyi huylu mazoşizm’ olarak adlandırdığı bu alışkanlık, kötü bir kokunun verdiği küçük heyecanı, rollercoaster'lardan alınan adrenalin patlamasına benzetiyor.

