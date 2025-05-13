Kirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PYD, ABD'ye güvenmemeli'
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Hüsnü Mahalli: 'Bir son değil, bir geçiş olabilir'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin uçan arabasında son gelişmeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Emir Çelebi'nin yuttuğu hapın sırrı
15:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolapların gizli mesaisi
18:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:19
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
18:33
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim
20:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Lozan ve 1924 Anayasası tartışması
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
PKK fesih kararını açıkladı: Saray'dan "reform" mesajı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kirli-coraplarini-kokladi-hastanelik-oldu-1096165797.html
Kirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu
Kirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren bir kişinin başına gelmeyen kalmadı. Çorap koklama keyfi, ciğerlerinde mantar enfeksiyonuyla sonuçlandı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T09:59+0300
2025-05-13T09:59+0300
yaşam
çorap
kirli
kirlilik
mantar
mantar enfeksiyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096167317_0:420:2000:1545_1920x0_80_0_0_aca662ed11dabd4a0928abd3d7243757.png
Her şey bir türlü geçmeyen sinir bozucu bir öksürükle başladı. Çin'de ismi açıklanmayan bir adamın kendi kirli çoraplarını düzenli olarak kokladığı için ciğerleri mantar enfeksiyonu kaptı, öksürükle başlayan süreç adamın hastaneye kaldırılmasıyla son buldu.Nisan ayında yerel medyaya yansıyan olayda adam, amansız öksürüğünün uykusunu bölmeye başlaması üzerine önce basit öksürük şuruplarıyla evde tedavi denedi. Öksürüğün giderek şiddetlenmesi sonrasında ilk başta reçetesiz satılan ilaçlarla tedaviler denedi ancak hiçbir sonuç alamadı. Nefes darlığıyla hastaneye gitti, mantar enfeksiyonu teşhisi konduDurumu giderek kötüleşen adam, doktorlara başvurdu. Hastanedeki ilk taramalarda sağ akciğerinde ciddi bir enfeksiyon bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine bronkoskopi adı verilen bir işlem gerçekleştirildi. Solunum yollarından örnek almak amacıyla hastanın boğazına esnek bir tüp yerleştirildi.Test sonuçları, adamın aspergilloz adı verilen bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu hastalığın genellikle aspergillus küfü sporlarının solunmasıyla ortaya çıktığını belirtti.Orta yaşlı adam, sonunda her şeyi itiraf ederek işten eve gelince çıkardığı kirli çoraplarını kokladığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğini itiraf etti.Doktorlar çorapları test etti. Ve evet, aynı tür aspergillus mantarı. Doktorlar, giyilmiş çorapların içindeki nemli ve tuzlu ortamın mantarlar için burayı mükemmel bir üreme alanı haline getirdiğine dikkat çekti. Kirli çorap koklama düşünülenden daha yaygınÇoğu insan aspergillus sporlarını her gün sorunsuz bir şekilde solumaktadır. Ancak ter, bakteri ve mikroskobik mantarlarla kaplı nemli kumaşı tekrar tekrar kokluyorsanız küfe, ciğerlerinize girmesi için VIP geçiş izni vermiş olursunuz.İşten eve geldikten sonra kirli çoraplarını koklama alışkanlığını belirten adamın bu alışkanlığı, dünyada düşünülenden de sıkça rastlanıyor. Örneğin kirli torbasına atılan kıyafetler, çoraplar her zaman yüzeyinde kiri göstermiyor dolayısıyla birçok kişi kirli çorap veya kıyafetleri torbaya atmadan önce görme duyusunun yanı sıra koklama duyusuyla da kirli olduklarından emin oluyor. Ancak bazı insanlar bunu alışkanlık haline getiriyor. Psikologların ‘iyi huylu mazoşizm’ olarak adlandırdığı bu alışkanlık, kötü bir kokunun verdiği küçük heyecanı, rollercoaster'lardan alınan adrenalin patlamasına benzetiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/marketten-aldigi-kurabiyeyi-yedikten-bir-saat-sonra-hayatini-kaybetti-1096146591.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096167317_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_025b725304f6364b5dbc9d0261e84a04.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çorap, kirli, kirlilik, mantar, mantar enfeksiyonu
çorap, kirli, kirlilik, mantar, mantar enfeksiyonu

Kirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu

09:59 13.05.2025
© FotoğrafKirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu
Kirli çoraplarını kokladı, hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren bir kişinin başına gelmeyen kalmadı. Çorap koklama keyfi, ciğerlerinde mantar enfeksiyonuyla sonuçlandı. Kirli çorap koklama garip bir alışkanlık olsa da düşünülenden daha sık rastlanıyor. Priskologların bunun bir adı olduğunu da söylüyor, 'iyi huylu mazoşizm'.
Her şey bir türlü geçmeyen sinir bozucu bir öksürükle başladı. Çin'de ismi açıklanmayan bir adamın kendi kirli çoraplarını düzenli olarak kokladığı için ciğerleri mantar enfeksiyonu kaptı, öksürükle başlayan süreç adamın hastaneye kaldırılmasıyla son buldu.
Nisan ayında yerel medyaya yansıyan olayda adam, amansız öksürüğünün uykusunu bölmeye başlaması üzerine önce basit öksürük şuruplarıyla evde tedavi denedi. Öksürüğün giderek şiddetlenmesi sonrasında ilk başta reçetesiz satılan ilaçlarla tedaviler denedi ancak hiçbir sonuç alamadı.

Nefes darlığıyla hastaneye gitti, mantar enfeksiyonu teşhisi kondu

Durumu giderek kötüleşen adam, doktorlara başvurdu. Hastanedeki ilk taramalarda sağ akciğerinde ciddi bir enfeksiyon bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine bronkoskopi adı verilen bir işlem gerçekleştirildi. Solunum yollarından örnek almak amacıyla hastanın boğazına esnek bir tüp yerleştirildi.
Test sonuçları, adamın aspergilloz adı verilen bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu hastalığın genellikle aspergillus küfü sporlarının solunmasıyla ortaya çıktığını belirtti.
Orta yaşlı adam, sonunda her şeyi itiraf ederek işten eve gelince çıkardığı kirli çoraplarını kokladığını ve bunu alışkanlık haline getirdiğini itiraf etti.
Doktorlar çorapları test etti. Ve evet, aynı tür aspergillus mantarı. Doktorlar, giyilmiş çorapların içindeki nemli ve tuzlu ortamın mantarlar için burayı mükemmel bir üreme alanı haline getirdiğine dikkat çekti.

Kirli çorap koklama düşünülenden daha yaygın

Çoğu insan aspergillus sporlarını her gün sorunsuz bir şekilde solumaktadır. Ancak ter, bakteri ve mikroskobik mantarlarla kaplı nemli kumaşı tekrar tekrar kokluyorsanız küfe, ciğerlerinize girmesi için VIP geçiş izni vermiş olursunuz.
İşten eve geldikten sonra kirli çoraplarını koklama alışkanlığını belirten adamın bu alışkanlığı, dünyada düşünülenden de sıkça rastlanıyor.
Örneğin kirli torbasına atılan kıyafetler, çoraplar her zaman yüzeyinde kiri göstermiyor dolayısıyla birçok kişi kirli çorap veya kıyafetleri torbaya atmadan önce görme duyusunun yanı sıra koklama duyusuyla da kirli olduklarından emin oluyor.
Ancak bazı insanlar bunu alışkanlık haline getiriyor. Psikologların ‘iyi huylu mazoşizm’ olarak adlandırdığı bu alışkanlık, kötü bir kokunun verdiği küçük heyecanı, rollercoaster'lardan alınan adrenalin patlamasına benzetiyor.
Kurabiye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
YAŞAM
Marketten aldığı kurabiyeyi yedikten bir saat sonra hayatını kaybetti
Dün, 11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала