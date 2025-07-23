https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ters-yone-girdigi-iddia-edilen-kamyon-arabaya-carpti-4-kisi-hayatini-kaybetti-1098086144.html
Ters yöne girdiği iddia edilen kamyon arabaya çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Ters yöne girdiği iddia edilen kamyon arabaya çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi hayatını kaybetti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T13:58+0300
2025-07-23T13:58+0300
2025-07-23T13:58+0300
türki̇ye
tekirdağ
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098085981_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_03809b43070f971025fbff4bf5058aa1.jpg
Tekirdağ Ergene'de meydana gelen feci kazada, bir kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan dört kişi yaşamını yitirdi. Kamyonun ters yöne girdiği iddia ediliyor. Yol çalışması nedeniyle kamyonun ters yöne girdiği iddiası Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/beyoglunda-iett-otobusunun-de-karistigi-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1098056819.html
türki̇ye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098085981_0:0:2577:1933_1920x0_80_0_0_03fdfcdf4870d2daae2ae999ce8c5436.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekirdağ, trafik kazası
Ters yöne girdiği iddia edilen kamyon arabaya çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ Ergene'de meydana gelen feci kazada, bir kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan dört kişi yaşamını yitirdi. Kamyonun ters yöne girdiği iddia ediliyor.
Yol çalışması nedeniyle kamyonun ters yöne girdiği iddiası
Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.