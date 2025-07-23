https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ters-yone-girdigi-iddia-edilen-kamyon-arabaya-carpti-4-kisi-hayatini-kaybetti-1098086144.html

Ters yöne girdiği iddia edilen kamyon arabaya çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Ters yöne girdiği iddia edilen kamyon arabaya çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi hayatını kaybetti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T13:58+0300

2025-07-23T13:58+0300

2025-07-23T13:58+0300

türki̇ye

tekirdağ

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098085981_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_03809b43070f971025fbff4bf5058aa1.jpg

Tekirdağ Ergene'de meydana gelen feci kazada, bir kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan dört kişi yaşamını yitirdi. Kamyonun ters yöne girdiği iddia ediliyor. Yol çalışması nedeniyle kamyonun ters yöne girdiği iddiası Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/beyoglunda-iett-otobusunun-de-karistigi-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1098056819.html

türki̇ye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, trafik kazası