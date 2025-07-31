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Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat: Kuzeyde sıcaklık düşüyor, güneyde kavurucu sıcaklar devam ediyor
Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat: Kuzeyde sıcaklık düşüyor, güneyde kavurucu sıcaklar devam ediyor
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Meteoroloji 31 Temmuz için uyardı: Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış, Edirne ve Tekirdağ’da kuvvetli yağış bekleniyor. Güneydoğu'da 46°C’ye varan sıcaklık ve toz taşınımı görülecek. Rüzgâr 60 km/s hıza ulaşabilir.
2025-07-31T06:55+0300
2025-07-31T06:55+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde azalıyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık gözlemlenecek. İstanbul'da sıcaklık gölgede 30 derece tahmin edilirken İzmir'de 35, Ankara'da 37 ve Diyarbakır'da ise 46 derece olması bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Ani su baskınına dikkatakşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli ve tozlu rüzgara dikkatRüzgarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARARüzgar: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Not: Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
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31 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, toz taşınımı, marmara rüzgar uyarısı, edirne yağış, tekirdağ sel riski, diyarbakır sıcaklık, i̇stanbul hava durumu, ankara sıcaklık, i̇zmir sıcaklık, gök gürültülü sağanak, rüzgâr uyarısı, su baskını, güncel hava durumu
31 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, toz taşınımı, marmara rüzgar uyarısı, edirne yağış, tekirdağ sel riski, diyarbakır sıcaklık, i̇stanbul hava durumu, ankara sıcaklık, i̇zmir sıcaklık, gök gürültülü sağanak, rüzgâr uyarısı, su baskını, güncel hava durumu

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat: Kuzeyde sıcaklık düşüyor, güneyde kavurucu sıcaklar devam ediyor

06:55 31.07.2025
© AA / Mert Alper DervışSağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar, güneyde yüksek seviyelerde seyrederken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat. Ani su baskınları yaşanabilir. İşte bölgelere göre detaylı hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde azalıyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık gözlemlenecek. İstanbul'da sıcaklık gölgede 30 derece tahmin edilirken İzmir'de 35, Ankara'da 37 ve Diyarbakır'da ise 46 derece olması bekleniyor.
Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Ani su baskınına dikkat

akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli ve tozlu rüzgara dikkat

Rüzgarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Balıkesir: 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
Edirne: 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale (doğusu):
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar: 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Denizli: 39°C
Az bulutlu ve açık.
İzmir: 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Manisa: 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Kütahya çevresi:
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Adana: 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 31°C
Az bulutlu ve açık.
Hatay: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta: 36°C
Az bulutlu ve açık.

İÇ ANADOLU

Ankara: 37°C
Parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 38°C
Parçalı bulutlu.
Eskişehir: 33°C
Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 37°C
Az bulutlu ve açık.

BATI KARADENİZ

Bolu: 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce: 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sinop: 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve Perşembe sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak: 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 36°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Artvin: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 33°C
Parçalı bulutlu.
Kars: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya: 42°C
Parçalı ve az bulutlu.
Van: 32°C
Parçalı bulutlu.
Ardahan çevresi:
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 46°C
Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 40°C
Az bulutlu ve açık.
Mardin: 41°C
Az bulutlu ve açık.
Siirt: 44°C
Az bulutlu ve açık.
Genel Not: Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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Ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul'da 11 yıl sonra konser verdi
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