https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kuvvetli-yagis-ve-ruzgara-dikkat-kuzeyde-sicaklik-dusuyor-guneyde-kavurucu-sicaklar-devam-ediyor-1098260131.html

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat: Kuzeyde sıcaklık düşüyor, güneyde kavurucu sıcaklar devam ediyor

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat: Kuzeyde sıcaklık düşüyor, güneyde kavurucu sıcaklar devam ediyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 31 Temmuz için uyardı: Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış, Edirne ve Tekirdağ’da kuvvetli yağış bekleniyor. Güneydoğu'da 46°C’ye varan sıcaklık ve toz taşınımı görülecek. Rüzgâr 60 km/s hıza ulaşabilir.

2025-07-31T06:55+0300

2025-07-31T06:55+0300

2025-07-31T06:55+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde azalıyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık gözlemlenecek. İstanbul'da sıcaklık gölgede 30 derece tahmin edilirken İzmir'de 35, Ankara'da 37 ve Diyarbakır'da ise 46 derece olması bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Ani su baskınına dikkatakşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli ve tozlu rüzgara dikkatRüzgarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARARüzgar: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Not: Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

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