Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat: Kuzeyde sıcaklık düşüyor, güneyde kavurucu sıcaklar devam ediyor
© AA / Mert Alper DervışSağanak yağış
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar, güneyde yüksek seviyelerde seyrederken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat. Ani su baskınları yaşanabilir. İşte bölgelere göre detaylı hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde azalıyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık gözlemlenecek. İstanbul'da sıcaklık gölgede 30 derece tahmin edilirken İzmir'de 35, Ankara'da 37 ve Diyarbakır'da ise 46 derece olması bekleniyor.
Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Ani su baskınına dikkat
akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli ve tozlu rüzgara dikkat
Rüzgarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir: 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
Edirne: 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale (doğusu):
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar: 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Denizli: 39°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
İzmir: 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Manisa: 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Kütahya çevresi:
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Adana: 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 31°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
Hatay: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta: 36°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
İÇ ANADOLU
Ankara: 37°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 38°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
Eskişehir: 33°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 37°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
BATI KARADENİZ
Bolu: 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce: 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sinop: 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve Perşembe sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve Perşembe sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak: 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 36°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu.
Artvin: 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 33°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
Kars: 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya: 42°C
Parçalı ve az bulutlu.
Parçalı ve az bulutlu.
Van: 32°C
Parçalı bulutlu.
Parçalı bulutlu.
Ardahan çevresi:
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 46°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 40°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
Mardin: 41°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
Siirt: 44°C
Az bulutlu ve açık.
Az bulutlu ve açık.
Genel Not: Bölgede toz taşınımı bekleniyor.