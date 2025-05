https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kumpirden-zehirlenen-kadinin-olumuyle-ilgili-iddianame-hazir-isletme-sahibine-20-yila-kadar-hapis-1096189201.html

Kumpirden zehirlenen kadının ölümüyle ilgili iddianame hazır: İşletme sahibine 20 yıla kadar hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesiyle Buca'daki bir işletmede kumpir yemesinin ardından sağlık sorunları yaşayan ve 2 gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu sanık N.D. hakkında iddianame hazırladı.Gıda zehirlenmesi sonucu öldüİddianamede, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporuna göre Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkiklerle ölümün meydana geliş şeklinin "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verildi.Salmonella bulunduTarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, iş yerinde satışa sunulan kumpirin salmonella bakterisi taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturduğu kaydedildi.İşletme sahibi N.D. hakkında, Servet Polat'ın ölümü, diğer müştekilerin zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.Ne olmuştu?Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, gözaltına alınan işletme sahibi N.D, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

