https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kanada-eylulde-filistini-taniyacagiz-1098258672.html
Kanada: Eylül'de Filistin'i tanıyacağız
Kanada: Eylül'de Filistin'i tanıyacağız
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, Eylül ayında gerçekleştirileccek BMGK'de Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T00:37+0300
2025-07-31T00:37+0300
2025-07-31T00:40+0300
dünya
mark carney
kanada
filistin
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu oturumunda Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi.Carney, düzenlediği basın toplantısında, "Kanada, Eylül 2025'te gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ingiltere-basbakani-starmer-eylul-ayinda-filistini-taniyacagiz-1098229133.html
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mark carney, kanada, filistin
mark carney, kanada, filistin
Kanada: Eylül'de Filistin'i tanıyacağız
00:37 31.07.2025 (güncellendi: 00:40 31.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kanada Başbakanı Mark Carney, Eylül ayında gerçekleştirileccek BMGK'de Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıkladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu oturumunda Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi.
Carney, düzenlediği basın toplantısında, "Kanada, Eylül 2025'te gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor" dedi.