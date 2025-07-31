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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kanada-eylulde-filistini-taniyacagiz-1098258672.html
Kanada: Eylül'de Filistin'i tanıyacağız
Kanada: Eylül'de Filistin'i tanıyacağız
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, Eylül ayında gerçekleştirileccek BMGK'de Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
mark carney
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu oturumunda Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi.Carney, düzenlediği basın toplantısında, "Kanada, Eylül 2025'te gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ingiltere-basbakani-starmer-eylul-ayinda-filistini-taniyacagiz-1098229133.html
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mark carney, kanada, filistin
mark carney, kanada, filistin

Kanada: Eylül'de Filistin'i tanıyacağız

00:37 31.07.2025 (güncellendi: 00:40 31.07.2025)
© AA / Mert Alper DervışKanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Eylül ayında gerçekleştirileccek BMGK'de Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıkladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu oturumunda Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi.
Carney, düzenlediği basın toplantısında, "Kanada, Eylül 2025'te gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor" dedi.
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DÜNYA
İngiltere Başbakanı Starmer: Eylül ayında Filistin'i tanıyacağız
29 Temmuz, 19:06
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