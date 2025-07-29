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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ingiltere-basbakani-starmer-eylul-ayinda-filistini-taniyacagiz-1098229133.html
İngiltere Başbakanı Starmer: Eylül ayında Filistin'i tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: Eylül ayında Filistin'i tanıyacağız
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail hükümeti Gazze'deki 'vahim durumu' sona erdirmek adına somut adımlar atmaz ve... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki insani krize son vermek için somut adımlar atmaması halinde ülkesinin Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.Hükümet açıklamasında “Başbakan, İngiltere’nin, İsrail hükümeti Gazze’deki vahim durumu sona erdirmeye yönelik somut adımlar atmaz, ateşkes sağlanmaz, Batı Şeria’da ilhak olmayacağı açıkça belirtilmez ve iki devletli çözümü sağlayacak uzun vadeli bir barış sürecine bağlılık gösterilmezse, BM Genel Kurulu (UNGA) öncesinde Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını söyledi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/macron-fransa-haziran-ayinda-filistin-devletini-taniyabilir-1095264284.html
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gazze, i̇srail, filistin, keir starmer, i̇ngiltere
gazze, i̇srail, filistin, keir starmer, i̇ngiltere

İngiltere Başbakanı Starmer: Eylül ayında Filistin'i tanıyacağız

19:06 29.07.2025 (güncellendi: 19:08 29.07.2025)
© AP Photo / Kin Cheungİngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail hükümeti Gazze'deki 'vahim durumu' sona erdirmek adına somut adımlar atmaz ve diğer koşulları yerine getirmezse, İngiltere’nin Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki insani krize son vermek için somut adımlar atmaması halinde ülkesinin Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.
Hükümet açıklamasında “Başbakan, İngiltere’nin, İsrail hükümeti Gazze’deki vahim durumu sona erdirmeye yönelik somut adımlar atmaz, ateşkes sağlanmaz, Batı Şeria’da ilhak olmayacağı açıkça belirtilmez ve iki devletli çözümü sağlayacak uzun vadeli bir barış sürecine bağlılık gösterilmezse, BM Genel Kurulu (UNGA) öncesinde Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını söyledi” denildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
DÜNYA
Macron: Fransa haziran ayında Filistin devletini tanıyabilir
9 Nisan, 22:08
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