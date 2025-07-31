Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar gerçekleşti
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar gerçekleşti.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamalar:
Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu korgeneralliğe terfi etti.
Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul tümgeneralliğe terfi etti.
Jandarma kıdemli albaylar: Cafer Öz, Tamer Bilacan, Sabri Küyük, Aydın Kutlu, Alpaslan Doğan, Alper Çetinkaya, Nejdet Karaca, Ali Naci Aldemir, Gülden Mat Şakir, Zafer Özden, Sedat Kara, Tolga Çemrek, Serhan Varol, Barış Soyal ve jandarma pilot kıdemli albay Ekrem Pala tuğgeneralliğe terfi etti.
Jandarma Komutanlıklarındaki atamalar:
35 il jandarma komutanının ataması şu şekilde yapıldı:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu getirildi.
Aydın'da görevli Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi Ankara'ya atandı.
Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na (JSGA) atandı.
JSGA Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanırken, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Jandarma Asayiş Başkanlığı'na atandı.
Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş, Jandarma Havacılık Komutanlığı'na atandı.
Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Semiz, Jandarma İstihbarat Başkanlığı'na atandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki atamalar:
Tuğamiraller Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu tümamirallik rütbesine terfi etti.
Sahil güvenlik albayları Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal'a tuğamirallik rütbesi verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlıklarındaki atamalar:
Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na atandı.
Harekat Başkanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Akdeniz Bölge Komutanlığı'na atandı.
İstihbarat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, Harekat Başkanlığı'na getirildi.