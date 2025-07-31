https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/resmi-gazetede-milli-guvenligi-bozucu-nitelikte-karari-maden-isin-grev-karari-60-gun-ertelendi-1098259580.html
Resmi Gazete'de 'milli güvenliği bozucu nitelikte' kararı: MADEN-İŞ'in grev kararı 60 gün ertelendi
Resmi Gazete'de 'milli güvenliği bozucu nitelikte' kararı: MADEN-İŞ'in grev kararı 60 gün ertelendi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte'... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T02:33+0300
2025-07-31T02:33+0300
2025-07-31T02:33+0300
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Resmi Gazete'de 'milli güvenliği bozucu nitelikte' kararı: MADEN-İŞ'in grev kararı 60 gün ertelendi
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görülmesi gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.