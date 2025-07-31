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Resmi Gazete'de 'milli güvenliği bozucu nitelikte' kararı: MADEN-İŞ'in grev kararı 60 gün ertelendi
Resmi Gazete'de 'milli güvenliği bozucu nitelikte' kararı: MADEN-İŞ'in grev kararı 60 gün ertelendi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte'... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de 'milli güvenliği bozucu nitelikte' kararı: MADEN-İŞ'in grev kararı 60 gün ertelendi

02:33 31.07.2025
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görülmesi gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.
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