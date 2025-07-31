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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntı hissettiğini ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da son dakika deprem... İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.Deprem yerin 9.91 kilometre derinliğinde meydana geldi. Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sosyal medya kullanıcıları da depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1098264246.html
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son dakika deprem, deprem son dakika, i̇stanbul'da deprem mi oldu
son dakika deprem, deprem son dakika, i̇stanbul'da deprem mi oldu

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

13:43 31.07.2025 (güncellendi: 13:58 31.07.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Fotoğraf
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntı hissettiğini ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da son dakika haberini duyurdu. Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un ilçelerinden hissedildi.
İstanbul'da son dakika deprem... İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
© Fotoğrafİstanbul depremi son dakika
İstanbul depremi son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
İstanbul depremi son dakika
© Fotoğraf
Deprem yerin 9.91 kilometre derinliğinde meydana geldi. Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sosyal medya kullanıcıları da depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
TÜRKİYE
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
09:21
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