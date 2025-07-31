https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098275360.html
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntı hissettiğini ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T13:43+0300
2025-07-31T13:43+0300
2025-07-31T13:58+0300
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İstanbul'da son dakika deprem... İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.Deprem yerin 9.91 kilometre derinliğinde meydana geldi. Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sosyal medya kullanıcıları da depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1098264246.html
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son dakika deprem, deprem son dakika, i̇stanbul'da deprem mi oldu
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
13:43 31.07.2025 (güncellendi: 13:58 31.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntı hissettiğini ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da son dakika haberini duyurdu. Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un ilçelerinden hissedildi.
İstanbul'da son dakika deprem... İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Deprem yerin 9.91 kilometre derinliğinde meydana geldi. Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sosyal medya kullanıcıları da depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.