https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098275360.html

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntı hissettiğini ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T13:43+0300

2025-07-31T13:43+0300

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türki̇ye

deprem

i̇stanbul

son dakika

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İstanbul'da son dakika deprem... İstanbul'un bazı ilçelerinden hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.Deprem yerin 9.91 kilometre derinliğinde meydana geldi. Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sosyal medya kullanıcıları da depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1098264246.html

türki̇ye

i̇stanbul

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