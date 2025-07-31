https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1098264246.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem uyarısı geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

deprem

son dakika

deprem son dakika

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Ege Denizi, bir kez daha depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 8,45 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.Olumsuz bir durum bildirilmediDeprem sonrası, başta Muğla, Aydın ve İzmir olmak üzere kıyıya yakın illerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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