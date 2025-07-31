https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1098264246.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem uyarısı geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T09:21+0300
2025-07-31T09:21+0300
2025-07-31T09:33+0300
türki̇ye
deprem
son dakika
deprem son dakika
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Ege Denizi, bir kez daha depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 8,45 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.Olumsuz bir durum bildirilmediDeprem sonrası, başta Muğla, Aydın ve İzmir olmak üzere kıyıya yakın illerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/prof-dr-naci-gorur-bizde-olsa-tasavvur-edemeyecegimiz-kadar-kayip-verebilecekken-neden-oralarda-1098255207.html
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ege denizi depremi, girit adası deprem, afad son depremler, kandilli rasathanesi verileri, ege’de 4 büyüklüğünde deprem, 31 temmuz depremleri, artçı sarsıntılar
ege denizi depremi, girit adası deprem, afad son depremler, kandilli rasathanesi verileri, ege’de 4 büyüklüğünde deprem, 31 temmuz depremleri, artçı sarsıntılar
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
09:21 31.07.2025 (güncellendi: 09:33 31.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem uyarısı geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarındaki depremin derinliği 8.45 kilometre ölçüldü.
Ege Denizi, bir kez daha depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 8,45 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.
Olumsuz bir durum bildirilmedi
Deprem sonrası, başta Muğla, Aydın ve İzmir olmak üzere kıyıya yakın illerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.