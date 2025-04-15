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İngiliz askerin skandal vurgunu ülkeyi karıştırdı: Türkiye’de saç ektirmek için ordudan 1 milyon sterlin çaldı
İngiliz askerin skandal vurgunu ülkeyi karıştırdı: Türkiye’de saç ektirmek için ordudan 1 milyon sterlin çaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere’de bir askeri memur, Savunma Bakanlığı sistemini kullanarak 1 milyon sterline yakın parayı zimmetine geçirdi. Parayla Türkiye’ye gelerek saç ektiren... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
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asker
dolandırıcılık
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İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yaklaşık 1 milyon sterlin çalarak Türkiye'de saç ektiren ve estetik operasyonlar yaptıran eski İngiliz askeri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 34 yaşındaki Aaron Stelmach-Purdie, söz konusu dolandırıcılığı, görev yaptığı Londra'daki Regent’s Park Kışlası’nda gerçekleştirdi.Estetik i̇çin orduyu soyduAfganistan'da görev yapmış eski çavuş, meme karın implantı, diş beyazlatma ve saç ekimi gibi işlemler için Türkiye'ye gelirken, harcamaları İngiltere ordusunun personel ödenek sisteminden karşıladı. Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 911 bin 677 sterlinin 557 bin 93 sterlinini zimmetine geçirdi.Lüks hayat detayları şaşırttıSanığın evinde yapılan aramada, Louis Vuitton valiz setleri, Christian Louboutin ayakkabılar, sahte Patek Philippe saatler ve 285 bin sterlinlik Range Rover Overfinch gibi lüks eşyalar bulundu. Ayrıca para transferlerini gizlemek için ailesinin hesaplarını kullandığı ortaya çıktı.Bakanlık sistemini kandırdılarPurdie’nin yanı sıra beş asker daha, Savunma Bakanlığı’nın JPA (müşterek personel yönetim sistemi) üzerinden sahte gider talepleri oluşturarak sisteme dolandırıcılık işlemleri ekledi. Dönem boyunca tam 161 sahte talep hazırlandı."Roketlere maruz kaldım" savunmasıSanığın avukatı, müvekkilinin Afganistan’daki görevleri sırasında roket saldırılarına uğradığını, intihar bombacılarıyla karşılaştığını ve yaralı asker tahliyesi yaptığını ifade ederek, yaşadığı travmaları hafifletme çabasının bu eyleme zemin oluşturduğunu savundu."En i̇yi askerler bile yoldan sapabilir"Sanıkla birlikte yargılanan diğer beş kişinin de Savunma Bakanlığı sistemini dolandırmakla suçlandığı davada, avukat Jonathan Woodcock, “Bazen en iyiler bile yoldan çıkabilir” diyerek sanık Richards’ın örnek bir asker olduğunu savundu.Ceza kararı mahkemeye kaldıMahkeme, altı sanığın tamamı hakkında verilecek kararı ilerleyen günlerde açıklayacak. Olay, İngiltere'de kamu kurumlarındaki güvenlik açıklarını ve sistemsel zafiyetleri yeniden gündeme taşıdı.
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afganistan, asker, dolandırıcılık, estetik, estetik ameliyat, i̇ngiltere, çavuş
afganistan, asker, dolandırıcılık, estetik, estetik ameliyat, i̇ngiltere, çavuş

İngiliz askerin skandal vurgunu ülkeyi karıştırdı: Türkiye’de saç ektirmek için ordudan 1 milyon sterlin çaldı

11:01 15.04.2025 (güncellendi: 11:04 15.04.2025)
© AASaç ekimi
Saç ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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İngiltere’de bir askeri memur, Savunma Bakanlığı sistemini kullanarak 1 milyon sterline yakın parayı zimmetine geçirdi. Parayla Türkiye’ye gelerek saç ektiren ve estetik yaptıran eski çavuşun savunmasında Afganistan’daki travmaları öne sürüldü. Olay, ülke gündemine bomba gibi düştü.
İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yaklaşık 1 milyon sterlin çalarak Türkiye'de saç ektiren ve estetik operasyonlar yaptıran eski İngiliz askeri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 34 yaşındaki Aaron Stelmach-Purdie, söz konusu dolandırıcılığı, görev yaptığı Londra'daki Regent’s Park Kışlası’nda gerçekleştirdi.

Estetik i̇çin orduyu soydu

Afganistan'da görev yapmış eski çavuş, meme karın implantı, diş beyazlatma ve saç ekimi gibi işlemler için Türkiye'ye gelirken, harcamaları İngiltere ordusunun personel ödenek sisteminden karşıladı. Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 911 bin 677 sterlinin 557 bin 93 sterlinini zimmetine geçirdi.

Lüks hayat detayları şaşırttı

Sanığın evinde yapılan aramada, Louis Vuitton valiz setleri, Christian Louboutin ayakkabılar, sahte Patek Philippe saatler ve 285 bin sterlinlik Range Rover Overfinch gibi lüks eşyalar bulundu. Ayrıca para transferlerini gizlemek için ailesinin hesaplarını kullandığı ortaya çıktı.

Bakanlık sistemini kandırdılar

Purdie’nin yanı sıra beş asker daha, Savunma Bakanlığı’nın JPA (müşterek personel yönetim sistemi) üzerinden sahte gider talepleri oluşturarak sisteme dolandırıcılık işlemleri ekledi. Dönem boyunca tam 161 sahte talep hazırlandı.

"Roketlere maruz kaldım" savunması

Sanığın avukatı, müvekkilinin Afganistan’daki görevleri sırasında roket saldırılarına uğradığını, intihar bombacılarıyla karşılaştığını ve yaralı asker tahliyesi yaptığını ifade ederek, yaşadığı travmaları hafifletme çabasının bu eyleme zemin oluşturduğunu savundu.

"En i̇yi askerler bile yoldan sapabilir"

Sanıkla birlikte yargılanan diğer beş kişinin de Savunma Bakanlığı sistemini dolandırmakla suçlandığı davada, avukat Jonathan Woodcock, “Bazen en iyiler bile yoldan çıkabilir” diyerek sanık Richards’ın örnek bir asker olduğunu savundu.

Ceza kararı mahkemeye kaldı

Mahkeme, altı sanığın tamamı hakkında verilecek kararı ilerleyen günlerde açıklayacak. Olay, İngiltere'de kamu kurumlarındaki güvenlik açıklarını ve sistemsel zafiyetleri yeniden gündeme taşıdı.
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