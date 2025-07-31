https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/guvenlik-uzmani-imbat-muglu-emperyalizm-sadece-insanlari-oldurmuyor-kulturel-degerleri-de-caliyor--1098285479.html

Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu: Emperyalizm sadece insanları öldürmüyor kültürel değerleri de çalıyor

Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu: Emperyalizm sadece insanları öldürmüyor kültürel değerleri de çalıyor

Sputnik Türkiye

Emperyalizm tarihte olduğu gibi şimdi de işgal ettiği bölgelerde kültürel varlıkları da yok ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu Batılı ülkelerin işgal... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T18:45+0300

2025-07-31T18:45+0300

2025-07-31T18:45+0300

dünya

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Savaş ve sömürgecilik dönemlerinde Batılı devletlerin kültürel varlıkları yağmalama alışkanlıkları bugünde de devam ediyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki pek çok tarihi miras Avrupa’ya kaçırıldı. Birinci ve İkinci dünya savaşlarından da benzer olaylar yaşandığı belgeleri ile ortaya koyuldu. Anadolu medeniyetlerine ait pek çok eser yıllar sonra Avrupalarda müzelerde sergileniyor. Benzer durum batının savaş çıkardığı ya da sömürge haline getirdiği bölgeler için de geçerli. İnsanlık bugünde benzer olaylara şahitlik yapıyor. Afganistan, Irak ve Suriye’de Amerika ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkeler kaçırdıkları tarihi eserleri kendi ülkelerinin müzelerinde sergiliyor. Son olarak Ukrayna topraklarından pek çok eserin savaş bahanesi ile Ukrayna’dan çıkarıldığına yönelik haberler batı basınında da yer alıyor. Irak’ın işgali sırasında bölgede görev yapan ve bu tür olaylara şahitlik eden Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu şunları söyledi: ‘Kültürel ve tarihi yapıları yok ediyorlar’ Suriye’de DEAŞ’ın Süleyman Şah türbesine yönelik saldırısını hatırlatan İmbat Muğlu Türkiye’nin bu yapıya sahip çıktığını fakat başka yapıların yok edildiğini şöyle anlattı: ‘Aynısını Birinci Dünya Savaşında yaptılar’ Bugün yaşanan yağmanın benzerinin tarihte de yaşandığını anımsatan Muğlu şunları söyledi:‘Benzer sahneler Ukrayna’da da yaşanıyor’ Batılı devletlerin savaş bahanesi ile aynı planı Ukrayna’da da sergilediğine dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Muğlu sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-bolsonaroyu-sorusturan-brezilyali-yargica-yaptirim-uygulayacaklarini-acikladi-1098265635.html

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emperyalizm, anti-emperyalizm, abd emperyalizmi, amerikan emperyalizmi, küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü, gericiliğe, emperyalizme ve darbecilere karşı miting, abd, rusya, ukrayna