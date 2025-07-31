https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/guvenlik-uzmani-imbat-muglu-emperyalizm-sadece-insanlari-oldurmuyor-kulturel-degerleri-de-caliyor--1098285479.html
Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu: Emperyalizm sadece insanları öldürmüyor kültürel değerleri de çalıyor
Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu: Emperyalizm sadece insanları öldürmüyor kültürel değerleri de çalıyor
Sputnik Türkiye
Emperyalizm tarihte olduğu gibi şimdi de işgal ettiği bölgelerde kültürel varlıkları da yok ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu Batılı ülkelerin işgal... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T18:45+0300
2025-07-31T18:45+0300
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Savaş ve sömürgecilik dönemlerinde Batılı devletlerin kültürel varlıkları yağmalama alışkanlıkları bugünde de devam ediyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki pek çok tarihi miras Avrupa’ya kaçırıldı. Birinci ve İkinci dünya savaşlarından da benzer olaylar yaşandığı belgeleri ile ortaya koyuldu. Anadolu medeniyetlerine ait pek çok eser yıllar sonra Avrupalarda müzelerde sergileniyor. Benzer durum batının savaş çıkardığı ya da sömürge haline getirdiği bölgeler için de geçerli. İnsanlık bugünde benzer olaylara şahitlik yapıyor. Afganistan, Irak ve Suriye’de Amerika ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkeler kaçırdıkları tarihi eserleri kendi ülkelerinin müzelerinde sergiliyor. Son olarak Ukrayna topraklarından pek çok eserin savaş bahanesi ile Ukrayna’dan çıkarıldığına yönelik haberler batı basınında da yer alıyor. Irak’ın işgali sırasında bölgede görev yapan ve bu tür olaylara şahitlik eden Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu şunları söyledi: ‘Kültürel ve tarihi yapıları yok ediyorlar’ Suriye’de DEAŞ’ın Süleyman Şah türbesine yönelik saldırısını hatırlatan İmbat Muğlu Türkiye’nin bu yapıya sahip çıktığını fakat başka yapıların yok edildiğini şöyle anlattı: ‘Aynısını Birinci Dünya Savaşında yaptılar’ Bugün yaşanan yağmanın benzerinin tarihte de yaşandığını anımsatan Muğlu şunları söyledi:‘Benzer sahneler Ukrayna’da da yaşanıyor’ Batılı devletlerin savaş bahanesi ile aynı planı Ukrayna’da da sergilediğine dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Muğlu sözlerini şöyle tamamladı:
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Osman Nuri Cerit
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emperyalizm, anti-emperyalizm, abd emperyalizmi, amerikan emperyalizmi, küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü, gericiliğe, emperyalizme ve darbecilere karşı miting, abd, rusya, ukrayna
emperyalizm, anti-emperyalizm, abd emperyalizmi, amerikan emperyalizmi, küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü, gericiliğe, emperyalizme ve darbecilere karşı miting, abd, rusya, ukrayna
Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu: Emperyalizm sadece insanları öldürmüyor kültürel değerleri de çalıyor
Emperyalizm tarihte olduğu gibi şimdi de işgal ettiği bölgelerde kültürel varlıkları da yok ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu Batılı ülkelerin işgal ettiği bölgelerde insanların ölümün yanı sıra kültürleri de yok ettiğine dikkat çekti.
Savaş ve sömürgecilik dönemlerinde Batılı devletlerin kültürel varlıkları yağmalama alışkanlıkları bugünde de devam ediyor.
Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki pek çok tarihi miras Avrupa’ya kaçırıldı. Birinci ve İkinci dünya savaşlarından da benzer olaylar yaşandığı belgeleri ile ortaya koyuldu. Anadolu medeniyetlerine ait pek çok eser yıllar sonra Avrupalarda müzelerde sergileniyor. Benzer durum batının savaş çıkardığı ya da sömürge haline getirdiği bölgeler için de geçerli. İnsanlık bugünde benzer olaylara şahitlik yapıyor. Afganistan, Irak ve Suriye’de Amerika ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkeler kaçırdıkları tarihi eserleri kendi ülkelerinin müzelerinde sergiliyor. Son olarak Ukrayna topraklarından pek çok eserin savaş bahanesi ile Ukrayna’dan çıkarıldığına yönelik haberler batı basınında da yer alıyor.
Irak’ın işgali sırasında bölgede görev yapan ve bu tür olaylara şahitlik eden Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu şunları söyledi:
Ben Irak Savaşı’nda, Bağdat başta olmak üzere Irak genelinde ve Irak Kürt bölgesinde birçok görevde bulundum. Şahitlik ettiğimiz bazı olaylar var. Sadece bu emperyalist güçler orada insanları, çocukları, kadınları katletmiyor; aynı zamanda tarihi ve kültürü de yok ediyorlar. Çünkü gelecek nesillere bu kültürü ve tarihi eserleri bırakmamak için, devlet arşivlerinden sanatsal yapılara kadar her şeyi hedef alıyorlar. Ellerine geçirebildiklerini alıyorlar, alamadıklarını ise imha ediyorlar. DEAŞ’ın Suriye’de yaptığı da aynıydı. 2003-2004 yıllarında Amerika Irak’ı işgal ettiğinde, Basra’dan başlayarak Bağdat’a kadar birçok yerde bunu yaptılar. Bağdat, dünya var olduğundan beri kadim bir şehir olmuştur. Orta Doğu’nun kalbi niteliğindedir. Bağdat’taki tarihi eserleri, yapıları yok ettiler; birçoğunu ise çaldılar. Amerikalılar bu eserleri alıp ülkelerine götürdü. Bugün baktığınızda, DEAŞ terör örgütünün arka planında yine Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler yer alıyor. DEAŞ, İslami değerlere ve kültüre sahip birçok yapıyı — başta Musul, Kerkük, Telafer olmak üzere — ya yok etti ya da çaldı. Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait pek çok eser vardı bu bölgelerde. Musul'da birçok eserimiz bulunuyordu. Çünkü burası Türk toprağı, ata toprağıydı. Bu topraklardaki türbeler, camiler, mescitler ortadan kaldırıldı.
‘Kültürel ve tarihi yapıları yok ediyorlar’
Suriye’de DEAŞ’ın Süleyman Şah türbesine yönelik saldırısını hatırlatan İmbat Muğlu Türkiye’nin bu yapıya sahip çıktığını fakat başka yapıların yok edildiğini şöyle anlattı:
Suriye tarafında da biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ecdadımızın emaneti olan Süleyman Şah Türbesi’ni taşımak zorunda kaldı. Peki, neden Süleyman Şah Türbesi’ni biz taşıdık? Çünkü bizim için kıymetliydi. Onun mezar taşı, bulunduğu toprak bile bizim için kutsaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, silah arkadaşlarım vasıtasıyla o türbeyi taşıdı. Sebebi, bu İngiliz'in ve siyonist devletlerin oradaki ecdat yadigârına zarar vermesini engellemekti. Aslında tehdit DEAŞ değil; DEAŞ’ın arkasındaki güçlerdi. Bugün Suriye’de, özellikle PKK’nın ve siyonist yapıların bulunduğu bölgelerde, önce kültür ve tarihi yapılar yok ediliyor. Amaç, bu kültürleri kendi kültürleri gibi yansıtmak, bunları kendi müzelerinde sergileyerek bir gösteri yapmak. İkinci amaç ise, o coğrafyada yaşayan halkların kültürünü ortadan kaldırmak.
‘Aynısını Birinci Dünya Savaşında yaptılar’
Bugün yaşanan yağmanın benzerinin tarihte de yaşandığını anımsatan Muğlu şunları söyledi:
Tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’un işgali sırasında olduğu gibi… O dönemde de birçok eserimiz, kütüphanelerimiz yakılmış; Osmanlı arşivleri yok edilmişti. Osmanlı tarihi değiştirilmiş, yerine İngiliz ve Fransız bakış açısıyla yeni bir tarih yazılmıştı. Bugün birçok kitaba ve belgeye baktığınızda, bu değişimin izlerini açıkça görebilirsiniz. Bu yüzden, siyonist yapı sadece insan öldürmekle yetinmiyor; özellikle Orta Doğu’da insanların kültürünü, tarihini, hafızasını da yok etmeye çalışıyor. Aynı şekilde, Afrika’da da Fransız ve İngiliz sömürgeciliği üzerinden benzer bir tarihî soykırım uygulanmış durumda. Bugün dünyanın en büyük zenginliklerine sahip olan Orta Doğu ve Kafkasya, insanlığın doğuş noktasıdır. Ancak bu kadar mukaddes ve kıymetli olan bu coğrafyanın eserlerine, ne yazık ki kendi topraklarında rastlamak zorlaşmıştır.
‘Benzer sahneler Ukrayna’da da yaşanıyor’
Batılı devletlerin savaş bahanesi ile aynı planı Ukrayna’da da sergilediğine dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Muğlu sözlerini şöyle tamamladı:
Benzer durum bugün Rusya-Ukrayna savaşında da yaşanıyor. İki kardeş halkı birbirine düşürenler, oradaki kültürel mirası da hedef alıyor. Rus ve Ukrayna halklarının ortak geçmişini simgeleyen eserler yok ediliyor ya da çalınıyor. Oysa bir toplumu birleştiren en önemli unsurlardan biri tarihî ve kültürel yapılardır. Bunlar kalelerdir, surlardır, mescitlerdir; kimine göre kiliselerdir. Ama ne yazık ki, benim memleketim Kars’ta bile Selçuklu mimarisinden Rus izlerine kadar birçok eser, Birinci Dünya Savaşı döneminde işgaller sırasında çalınmış ya da yok edilmiştir. Sonuç olarak, savaşlar sadece insanları öldürmekle kalmıyor; aynı zamanda o insanların kimliğini, geçmişini ve kültürünü de yok etmeyi hedefliyor. Dün olduğu gibi bugün de Suriye’de, Irak’ta ve şu anda Rusya-Ukrayna savaşında aynı yöntemlerle karşı karşıyayız.