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ABD Bolsonaro'yu soruşturan Brezilyalı yargıca yaptırım uygulayacaklarını açıkladı
ABD Bolsonaro'yu soruşturan Brezilyalı yargıca yaptırım uygulayacaklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD dün, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'i "keyfi tutuklamalara" izin vermek ve "ifade özgürlüğünü" kısıtlamakla suçlayarak yaptırım... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:22+0300
2025-07-31T10:22+0300
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jair bolsonaro
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brezilya devlet başkanı
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ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayı başında Brezilya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran bir kararname imzaladı. Sosyal medyada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik paylaştığı bir mektupta Trump, Brezilya'yı ABD teknoloji şirketlerine "saldırılar" düzenlemekle ve Bolsonaro'ya karşı "cadı avı" yürütmekle suçlamıştı.Yaptırımı Bessent açıkladıGümrük vergileri gelişmesini takiben ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Moraes'e yönelik yaptırımları açıklarken, Moraes'i "ABD ve Brezilya vatandaşlarına ve şirketlerine karşı hukuka aykırı bir cadı avı" yürütmekle suçladı.Bessent, yargıcın "baskıcı bir sansür kampanyasından, insan haklarını ihlal eden keyfi gözaltılardan ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı yürütülen siyasallaştırılmış kovuşturmalardan sorumlu olduğunu" da sözlerine ekledi.Brezilya'nın Truth Social hamlesiTruth Social platformunu işleten ABD Başkanı Trump'ın şirketi Trump Media, Brezilya mahkemelerinin sosyal medya hesaplarının askıya alınması kararlarına karşı davalık durumda bulunuyor.Geçen ay Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya şirketlerinin platformlarında yayınlanan içeriklerden sorumlu tutulabileceğine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-irana-yonelik-en-buyuk-yaptirim-paketini-uygulamaya-koydu-1098266385.html
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jair bolsonaro, donald trump, brezilya devlet başkanı, truth social, abd
jair bolsonaro, donald trump, brezilya devlet başkanı, truth social, abd

ABD Bolsonaro'yu soruşturan Brezilyalı yargıca yaptırım uygulayacaklarını açıkladı

10:22 31.07.2025
© AP Photo / Eraldo PeresEski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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ABD dün, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'i "keyfi tutuklamalara" izin vermek ve "ifade özgürlüğünü" kısıtlamakla suçlayarak yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Yargıç Moraes, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu darbe planlama iddiaları sebebiyle soruşturuyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayı başında Brezilya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran bir kararname imzaladı. Sosyal medyada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik paylaştığı bir mektupta Trump, Brezilya'yı ABD teknoloji şirketlerine "saldırılar" düzenlemekle ve Bolsonaro'ya karşı "cadı avı" yürütmekle suçlamıştı.

Yaptırımı Bessent açıkladı

Gümrük vergileri gelişmesini takiben ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Moraes'e yönelik yaptırımları açıklarken, Moraes'i "ABD ve Brezilya vatandaşlarına ve şirketlerine karşı hukuka aykırı bir cadı avı" yürütmekle suçladı.
Bessent, yargıcın "baskıcı bir sansür kampanyasından, insan haklarını ihlal eden keyfi gözaltılardan ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı yürütülen siyasallaştırılmış kovuşturmalardan sorumlu olduğunu" da sözlerine ekledi.

Brezilya'nın Truth Social hamlesi

Truth Social platformunu işleten ABD Başkanı Trump'ın şirketi Trump Media, Brezilya mahkemelerinin sosyal medya hesaplarının askıya alınması kararlarına karşı davalık durumda bulunuyor.
Geçen ay Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya şirketlerinin platformlarında yayınlanan içeriklerden sorumlu tutulabileceğine karar verdi.
ABD - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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ABD, İran'a yönelik en büyük yaptırım paketini uygulamaya koydu
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