https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/fatih-altaylinin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-netlesti-1098269739.html

Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti

Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti

Sputnik Türkiye

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçalmasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T11:07+0300

2025-07-31T11:07+0300

2025-07-31T11:41+0300

türki̇ye

fatih

fatih altaylı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul adalet sarayı

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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.Altay'lı 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.Ne olmuştu?Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait YouTube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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fatih, fatih altaylı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adalet sarayı