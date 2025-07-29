https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/fenomen-cin-oyuncagi-labubudan-sonra-sahtesi-dunyayi-sarmaya-basladi-lafufu-1098213230.html
Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu
Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu
Sputnik Türkiye
Sahte Labubular, pazara akın ediyor. Koleksiyonluk fenomen Çin oyuncağı Labubu'nun ünü artıkça taklitleri de artıyor. Taklit oyuncakların adı bile konuldu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T12:15+0300
2025-07-29T12:15+0300
2025-07-29T12:21+0300
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Dünya çapında oyuncak pazarını kasıp kavuran Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sıra sahtelerine geldi. Sahte Labubulara isim bile verildi: Lafufu. Hevesli Labubu koleksiyonerleri hedefleyen Lafufu üreticileri pazara giriş yaptı. Orijinal ürünlere karşı talep arttıkça, sahte versiyonlar (Lafufu) pazarda yaygınlaştı. Sahte versiyonlar bile ironik estetikleriyle gençler arasında popülerleşti. Karşı kampanya bile başlatıldıOyuncakların üreticisi Pop Mart şirketi Labubuları korumak için “Labubu” karakteri için hem Çin'de hem de uluslararası düzeyde ticari marka tescilleri yaptı. Şirket şimdide sahte oyuncakları satan sitelerin peşine düştü. Özellikle e-ticaret platformlarında sahte ürünler tespit edilip listelerden kaldırılıyor. Pop Mart, bu sitelere düzenli şikayetler ileterek sahte satışları azaltmayı hedefliyor.Ticari çıkarlardan ulusal çıkarlaraLafufu'ları son derece ciddiye alan şirket, sahte ürünlerin kalitesiz ve orijinal ürünle alakasız olduğunu vurgulayan kampanyalar yürütüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden genç koleksiyonerler uyarılıyor.Çin medyasında ise sahte oyuncakların sağlık açısından da risk taşıyabileceği yönünde bilgilendirici haberler yer alıyor. Çin'de oyuncağın sahtelerine karşı yürütülen çalışmalar pekiştikçe Lafufu üretenlerin yeraltına indiği belirtiliyor. Labubu nedir?Labubu, sanatçı Kasing Lung tarafından geliştirilen, tüylü, sivri kulaklı ve keskin dişli “sevimli ama ürperten” canavar figürlerinden oluşan bir oyuncak serisi. 2015’te The Monsters adlı çizgi roman serisiyle yaratılan karakterler, 2019’dan itibaren Pop Mart şirketi aracılığıyla blind box (kör kutu) formatında satışa sunulmuş ve fenomen hâline gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gumrukte-labubu-operasyonu-ticaret-bakanligi-659-bin-lira-132-pelus-oyuncak-ele-gecirildi-1098167064.html
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kasing lung, çin, labubu, lafufu
kasing lung, çin, labubu, lafufu
Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu
12:15 29.07.2025 (güncellendi: 12:21 29.07.2025)
Sahte Labubular, pazara akın ediyor. Koleksiyonluk fenomen Çin oyuncağı Labubu'nun ünü artıkça taklitleri de artıyor. Taklit oyuncakların adı bile konuldu: Lafufu. Labubuları, Lafufulara karşı korumak için her türlü önlem alınıyor.
Dünya çapında oyuncak pazarını kasıp kavuran Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sıra sahtelerine geldi. Sahte Labubulara isim bile verildi: Lafufu. Hevesli Labubu koleksiyonerleri hedefleyen Lafufu üreticileri pazara giriş yaptı.
Orijinal ürünlere karşı talep arttıkça, sahte versiyonlar (Lafufu) pazarda yaygınlaştı. Sahte versiyonlar bile ironik estetikleriyle gençler arasında popülerleşti.
Karşı kampanya bile başlatıldı
Oyuncakların üreticisi Pop Mart şirketi Labubuları korumak için “Labubu” karakteri için hem Çin'de hem de uluslararası düzeyde ticari marka tescilleri yaptı. Şirket şimdide sahte oyuncakları satan sitelerin peşine düştü.
Özellikle e-ticaret platformlarında sahte ürünler tespit edilip listelerden kaldırılıyor. Pop Mart, bu sitelere düzenli şikayetler ileterek sahte satışları azaltmayı hedefliyor.
Ticari çıkarlardan ulusal çıkarlara
Lafufu'ları son derece ciddiye alan şirket, sahte ürünlerin kalitesiz ve orijinal ürünle alakasız olduğunu vurgulayan kampanyalar yürütüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden genç koleksiyonerler uyarılıyor.
Çin medyasında ise sahte oyuncakların sağlık açısından da risk taşıyabileceği yönünde bilgilendirici haberler yer alıyor.
Çin'de oyuncağın sahtelerine karşı yürütülen çalışmalar pekiştikçe Lafufu üretenlerin yeraltına indiği belirtiliyor.
Labubu, sanatçı Kasing Lung tarafından geliştirilen, tüylü, sivri kulaklı ve keskin dişli “sevimli ama ürperten” canavar figürlerinden oluşan bir oyuncak serisi. 2015’te The Monsters adlı çizgi roman serisiyle yaratılan karakterler, 2019’dan itibaren Pop Mart şirketi aracılığıyla blind box (kör kutu) formatında satışa sunulmuş ve fenomen hâline gelmişti.