https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/fenomen-cin-oyuncagi-labubudan-sonra-sahtesi-dunyayi-sarmaya-basladi-lafufu-1098213230.html

Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu

Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu

Sputnik Türkiye

Sahte Labubular, pazara akın ediyor. Koleksiyonluk fenomen Çin oyuncağı Labubu'nun ünü artıkça taklitleri de artıyor. Taklit oyuncakların adı bile konuldu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T12:15+0300

2025-07-29T12:15+0300

2025-07-29T12:21+0300

yaşam

kasing lung

çin

labubu

lafufu

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Dünya çapında oyuncak pazarını kasıp kavuran Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sıra sahtelerine geldi. Sahte Labubulara isim bile verildi: Lafufu. Hevesli Labubu koleksiyonerleri hedefleyen Lafufu üreticileri pazara giriş yaptı. Orijinal ürünlere karşı talep arttıkça, sahte versiyonlar (Lafufu) pazarda yaygınlaştı. Sahte versiyonlar bile ironik estetikleriyle gençler arasında popülerleşti. Karşı kampanya bile başlatıldıOyuncakların üreticisi Pop Mart şirketi Labubuları korumak için “Labubu” karakteri için hem Çin'de hem de uluslararası düzeyde ticari marka tescilleri yaptı. Şirket şimdide sahte oyuncakları satan sitelerin peşine düştü. Özellikle e-ticaret platformlarında sahte ürünler tespit edilip listelerden kaldırılıyor. Pop Mart, bu sitelere düzenli şikayetler ileterek sahte satışları azaltmayı hedefliyor.Ticari çıkarlardan ulusal çıkarlaraLafufu'ları son derece ciddiye alan şirket, sahte ürünlerin kalitesiz ve orijinal ürünle alakasız olduğunu vurgulayan kampanyalar yürütüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden genç koleksiyonerler uyarılıyor.Çin medyasında ise sahte oyuncakların sağlık açısından da risk taşıyabileceği yönünde bilgilendirici haberler yer alıyor. Çin'de oyuncağın sahtelerine karşı yürütülen çalışmalar pekiştikçe Lafufu üretenlerin yeraltına indiği belirtiliyor. Labubu nedir?Labubu, sanatçı Kasing Lung tarafından geliştirilen, tüylü, sivri kulaklı ve keskin dişli “sevimli ama ürperten” canavar figürlerinden oluşan bir oyuncak serisi. 2015’te The Monsters adlı çizgi roman serisiyle yaratılan karakterler, 2019’dan itibaren Pop Mart şirketi aracılığıyla blind box (kör kutu) formatında satışa sunulmuş ve fenomen hâline gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gumrukte-labubu-operasyonu-ticaret-bakanligi-659-bin-lira-132-pelus-oyuncak-ele-gecirildi-1098167064.html

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kasing lung, çin, labubu, lafufu