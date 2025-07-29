Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/fenomen-cin-oyuncagi-labubudan-sonra-sahtesi-dunyayi-sarmaya-basladi-lafufu-1098213230.html
Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu
Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu
Sputnik Türkiye
Sahte Labubular, pazara akın ediyor. Koleksiyonluk fenomen Çin oyuncağı Labubu'nun ünü artıkça taklitleri de artıyor. Taklit oyuncakların adı bile konuldu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T12:15+0300
2025-07-29T12:21+0300
yaşam
kasing lung
çin
labubu
lafufu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098214637_0:603:2048:1755_1920x0_80_0_0_a1ce9957554bb3c26552c41157e66af1.jpg
Dünya çapında oyuncak pazarını kasıp kavuran Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sıra sahtelerine geldi. Sahte Labubulara isim bile verildi: Lafufu. Hevesli Labubu koleksiyonerleri hedefleyen Lafufu üreticileri pazara giriş yaptı. Orijinal ürünlere karşı talep arttıkça, sahte versiyonlar (Lafufu) pazarda yaygınlaştı. Sahte versiyonlar bile ironik estetikleriyle gençler arasında popülerleşti. Karşı kampanya bile başlatıldıOyuncakların üreticisi Pop Mart şirketi Labubuları korumak için “Labubu” karakteri için hem Çin'de hem de uluslararası düzeyde ticari marka tescilleri yaptı. Şirket şimdide sahte oyuncakları satan sitelerin peşine düştü. Özellikle e-ticaret platformlarında sahte ürünler tespit edilip listelerden kaldırılıyor. Pop Mart, bu sitelere düzenli şikayetler ileterek sahte satışları azaltmayı hedefliyor.Ticari çıkarlardan ulusal çıkarlaraLafufu'ları son derece ciddiye alan şirket, sahte ürünlerin kalitesiz ve orijinal ürünle alakasız olduğunu vurgulayan kampanyalar yürütüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden genç koleksiyonerler uyarılıyor.Çin medyasında ise sahte oyuncakların sağlık açısından da risk taşıyabileceği yönünde bilgilendirici haberler yer alıyor. Çin'de oyuncağın sahtelerine karşı yürütülen çalışmalar pekiştikçe Lafufu üretenlerin yeraltına indiği belirtiliyor. Labubu nedir?Labubu, sanatçı Kasing Lung tarafından geliştirilen, tüylü, sivri kulaklı ve keskin dişli “sevimli ama ürperten” canavar figürlerinden oluşan bir oyuncak serisi. 2015’te The Monsters adlı çizgi roman serisiyle yaratılan karakterler, 2019’dan itibaren Pop Mart şirketi aracılığıyla blind box (kör kutu) formatında satışa sunulmuş ve fenomen hâline gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gumrukte-labubu-operasyonu-ticaret-bakanligi-659-bin-lira-132-pelus-oyuncak-ele-gecirildi-1098167064.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098214637_0:411:2048:1947_1920x0_80_0_0_9e4ee2b4b1e6bb2e092c8ae20683cbb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kasing lung, çin, labubu, lafufu
kasing lung, çin, labubu, lafufu

Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra bu sefer sahtesi dünyayı sarmaya başladı: Lafufu

12:15 29.07.2025 (güncellendi: 12:21 29.07.2025)
© AP Photo / Markus SchreiberFenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sahtesi dünyayı sardı: Lafufu
Fenomen Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sahtesi dünyayı sardı: Lafufu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone ol
Sahte Labubular, pazara akın ediyor. Koleksiyonluk fenomen Çin oyuncağı Labubu'nun ünü artıkça taklitleri de artıyor. Taklit oyuncakların adı bile konuldu: Lafufu. Labubuları, Lafufulara karşı korumak için her türlü önlem alınıyor.
Dünya çapında oyuncak pazarını kasıp kavuran Çin oyuncağı Labubu'dan sonra sıra sahtelerine geldi. Sahte Labubulara isim bile verildi: Lafufu. Hevesli Labubu koleksiyonerleri hedefleyen Lafufu üreticileri pazara giriş yaptı.
Orijinal ürünlere karşı talep arttıkça, sahte versiyonlar (Lafufu) pazarda yaygınlaştı. Sahte versiyonlar bile ironik estetikleriyle gençler arasında popülerleşti.

Karşı kampanya bile başlatıldı

Oyuncakların üreticisi Pop Mart şirketi Labubuları korumak için “Labubu” karakteri için hem Çin'de hem de uluslararası düzeyde ticari marka tescilleri yaptı. Şirket şimdide sahte oyuncakları satan sitelerin peşine düştü.
Özellikle e-ticaret platformlarında sahte ürünler tespit edilip listelerden kaldırılıyor. Pop Mart, bu sitelere düzenli şikayetler ileterek sahte satışları azaltmayı hedefliyor.

Ticari çıkarlardan ulusal çıkarlara

Lafufu'ları son derece ciddiye alan şirket, sahte ürünlerin kalitesiz ve orijinal ürünle alakasız olduğunu vurgulayan kampanyalar yürütüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden genç koleksiyonerler uyarılıyor.
Çin medyasında ise sahte oyuncakların sağlık açısından da risk taşıyabileceği yönünde bilgilendirici haberler yer alıyor.
Çin'de oyuncağın sahtelerine karşı yürütülen çalışmalar pekiştikçe Lafufu üretenlerin yeraltına indiği belirtiliyor.

Labubu nedir?

Labubu, sanatçı Kasing Lung tarafından geliştirilen, tüylü, sivri kulaklı ve keskin dişli “sevimli ama ürperten” canavar figürlerinden oluşan bir oyuncak serisi. 2015’te The Monsters adlı çizgi roman serisiyle yaratılan karakterler, 2019’dan itibaren Pop Mart şirketi aracılığıyla blind box (kör kutu) formatında satışa sunulmuş ve fenomen hâline gelmişti.
İnsan boyutundaki Labubu rekor fiyata satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
TÜRKİYE
Gümrükte 'labubu' operasyonu: Ticaret Bakanlığı 659 bin lira değerinde 132 peluş oyuncak ele geçirdi
27 Temmuz, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала