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Dünyanın en 'kalabalık' ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünyanın en 'kalabalık' ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Dünya Nüfus Günü'nde dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı. İlk sırada Hindistan yer alırken Türkiye listede 18. sırada yer aldı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:04+0300
2025-07-09T13:04+0300
yaşam
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
tüi̇k
dünya nüfusu
nüfus
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dünya nüfus günü
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TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayınladığı bültende dünyanın en kalabalık ülkelerini ve Türkiye'nin sıralamadaki yerini açıkladı. Listenin ilk sırasında 1 milyar 450 bin 935 bin 791 kişi ile Hindistan yer alıyor. Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişiyle listenin 18. sırasına yerleşti. Rusya 144 milyon 820 bin 423 kişilik nüfusuyla listede 9'uncu sırada. 1. HİNDİSTANBirleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu. 2. ÇİNVerilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.3. ABDListede 3. sırayı 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.4. ENDONEZYAEndonezya'nın 2024 nüfusunun 283 milyon 487 bin 931 kişi olduğu tahmin ediliyor.5. PAKİSTANPakistan'ın 2024 nüfusu ise 251 milyon 269 bin 164 kişi olarak tahmin ediliyor.6. NİJERYANüfus: 232 milyon 679 bin 478 kişi7. BREZİLYANüfus: 211 milyon 998 bin 574 kişi8. BANGLADEŞNüfus: 173 milyon 562 bin 364 kişi9. RUSYANüfus: 144 milyon 820 bin 423 kişi10. ETİYOPYANüfus: 132 milyon 59 bin 768 kişi11. MEKSİKANüfus: 130 milyon 861 bin 7 kişi12. JAPONYANüfus: 123 milyon 753 bin 41 kişi13. MISIRNüfus: 116 milyon 538 bin 258 kişi14. FİLİPİNLERNüfus: 115 milyon 843 bin 670 kişi15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİNüfus: 109 milyon 276 bin 265 kişi16. VİETNAMNüfus: 100 milyon 987 bin 687 kişi17. İRANNüfus: 91 milyon 567 bin 738 kişi18. TÜRKİYENüfus: 85 milyon 664 bin 944 kişi19. ALMANYANüfus: 84 milyon 552 bin 242 kişi20. TAYLANDNüfus: 71 milyon 668 bin 11 kişi
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dünya nüfus günü, en kalabalık ülke listesi, en yüksek nüfusa sahip 20 ülke, türkiyenin nüfusu ne kadar, türkiye nüfus, dünya nüfus listesi,
dünya nüfus günü, en kalabalık ülke listesi, en yüksek nüfusa sahip 20 ülke, türkiyenin nüfusu ne kadar, türkiye nüfus, dünya nüfus listesi,

Dünyanın en 'kalabalık' ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

13:04 09.07.2025
© Amarjeet Kumar Singhhindistan
hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Amarjeet Kumar Singh
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Dünya Nüfus Günü'nde dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı. İlk sırada Hindistan yer alırken Türkiye listede 18. sırada yer aldı.
TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayınladığı bültende dünyanın en kalabalık ülkelerini ve Türkiye'nin sıralamadaki yerini açıkladı. Listenin ilk sırasında 1 milyar 450 bin 935 bin 791 kişi ile Hindistan yer alıyor. Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişiyle listenin 18. sırasına yerleşti. Rusya 144 milyon 820 bin 423 kişilik nüfusuyla listede 9'uncu sırada.
1. HİNDİSTAN
Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.
© AP Photo / Larry DowningÇin
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
Çin
© AP Photo / Larry Downing
2. ÇİN
Verilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.
3. ABD
Listede 3. sırayı 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.
4. ENDONEZYA
Endonezya'nın 2024 nüfusunun 283 milyon 487 bin 931 kişi olduğu tahmin ediliyor.
5. PAKİSTAN
Pakistan'ın 2024 nüfusu ise 251 milyon 269 bin 164 kişi olarak tahmin ediliyor.
6. NİJERYA
Nüfus: 232 milyon 679 bin 478 kişi
7. BREZİLYA
Nüfus: 211 milyon 998 bin 574 kişi
8. BANGLADEŞ
Nüfus: 173 milyon 562 bin 364 kişi
9. RUSYA
Nüfus: 144 milyon 820 bin 423 kişi
10. ETİYOPYA
Nüfus: 132 milyon 59 bin 768 kişi
11. MEKSİKA
Nüfus: 130 milyon 861 bin 7 kişi
12. JAPONYA
Nüfus: 123 milyon 753 bin 41 kişi
13. MISIR
Nüfus: 116 milyon 538 bin 258 kişi
14. FİLİPİNLER
Nüfus: 115 milyon 843 bin 670 kişi
15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
Nüfus: 109 milyon 276 bin 265 kişi
16. VİETNAM
Nüfus: 100 milyon 987 bin 687 kişi
17. İRAN
Nüfus: 91 milyon 567 bin 738 kişi
18. TÜRKİYE
Nüfus: 85 milyon 664 bin 944 kişi
19. ALMANYA
Nüfus: 84 milyon 552 bin 242 kişi
20. TAYLAND
Nüfus: 71 milyon 668 bin 11 kişi
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