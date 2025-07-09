https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dunyanin-en-kalabalik-ulkeleri-listesi-aciklandi-turkiye-listede-kacinci-sirada-1097741773.html

Dünyanın en 'kalabalık' ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en 'kalabalık' ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Dünya Nüfus Günü'nde dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı. İlk sırada Hindistan yer alırken Türkiye listede 18. sırada yer aldı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:04+0300

2025-07-09T13:04+0300

2025-07-09T13:04+0300

yaşam

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TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayınladığı bültende dünyanın en kalabalık ülkelerini ve Türkiye'nin sıralamadaki yerini açıkladı. Listenin ilk sırasında 1 milyar 450 bin 935 bin 791 kişi ile Hindistan yer alıyor. Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişiyle listenin 18. sırasına yerleşti. Rusya 144 milyon 820 bin 423 kişilik nüfusuyla listede 9'uncu sırada. 1. HİNDİSTANBirleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu. 2. ÇİNVerilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.3. ABDListede 3. sırayı 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.4. ENDONEZYAEndonezya'nın 2024 nüfusunun 283 milyon 487 bin 931 kişi olduğu tahmin ediliyor.5. PAKİSTANPakistan'ın 2024 nüfusu ise 251 milyon 269 bin 164 kişi olarak tahmin ediliyor.6. NİJERYANüfus: 232 milyon 679 bin 478 kişi7. BREZİLYANüfus: 211 milyon 998 bin 574 kişi8. BANGLADEŞNüfus: 173 milyon 562 bin 364 kişi9. RUSYANüfus: 144 milyon 820 bin 423 kişi10. ETİYOPYANüfus: 132 milyon 59 bin 768 kişi11. MEKSİKANüfus: 130 milyon 861 bin 7 kişi12. JAPONYANüfus: 123 milyon 753 bin 41 kişi13. MISIRNüfus: 116 milyon 538 bin 258 kişi14. FİLİPİNLERNüfus: 115 milyon 843 bin 670 kişi15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİNüfus: 109 milyon 276 bin 265 kişi16. VİETNAMNüfus: 100 milyon 987 bin 687 kişi17. İRANNüfus: 91 milyon 567 bin 738 kişi18. TÜRKİYENüfus: 85 milyon 664 bin 944 kişi19. ALMANYANüfus: 84 milyon 552 bin 242 kişi20. TAYLANDNüfus: 71 milyon 668 bin 11 kişi

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