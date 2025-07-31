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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/dogum-destekleri-bugun-odeniyor-kimler-yararlanacak-1098263549.html
Doğum destekleri bugün ödeniyor: İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL
Doğum destekleri bugün ödeniyor: İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL
Sputnik Türkiye
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz 2025 bugün hesaplara yatırılıyor. İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T09:23+0300
2025-07-31T09:50+0300
ekonomi̇
doğum
türkiye
tl
doğum yardımı
çocuk yardımı
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Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Doğum yardımı ya da çocuk parası ödemeleri her ay annelerin hesaplarına geçiyor. İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için aylık olarak yatırılıyor. İlk ödemeler mayıs ayında ve topluca gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yeni doğum yardımı ne kadar?Doğum yardımı ne zaman yatacak? (e-Devlet sorgulama)Doğum yardımı başvurusu yapan ailelerin Temmuz ayına ait destek ödemeleri 31 Temmuz'da yani bugün yatırılıyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor.Doğum yardımı uygulamasıDoğum yardımı son 10 yıldır uygulanıyordu, ancak hem kapsamı dardı hem de ödenen tutarlar düşüktü. Şöyle ki, 2015 yılının Mayıs ayından sonra gerçekleşen doğumlar için birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü çocuğa da 600 TL olmak üzere, bir defaya mahsus ödeme yapılıyordu. Bu yılın mart ayında ise doğum yardımında köklü değişikliğe gidildi ve yeni uygulama nisan ayında başladı.Doğum yardımından kimler yararlanabilecek?Yeni uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocukları kapsayacak, bu tarihten önce doğan çocuklar için yeni destekten yararlanılamayacak. 3 çocuklu aileye 395 bin 2 çocuklu aileye 95 binHürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre örneğin 1 Ocak 2025 tarihinden sonra 3 çocuğu olan anneye, öncelikle ilk çocuk için 5.000 TL ödenecek. Ardından ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü çocuk için de 5.000 TL olmak üzere toplam 11.500 TL yardım desteği verilecek. Bu destek, çocuklar 5 yaşına gelene kadar her ay 6.500 TL olarak devam edecek. Bu kapsamda, 3 çocuklu bir anneye, çocukları 5 yaşına gelene kadar toplam 395 bin TL ödeme yapılmış olacak. İki çocuklu anneye ise ödenecek tutar 95 bin TL’yi bulacak.2025 sonrası doğmuş 3 çocuğu olan bir anne:• İlk çocuk: 5.000 TL (tek seferlik)• 2. çocuk: 1.500 TL x 60 ay = 90.000 TL• 3. çocuk: 5.000 TL x 60 ay = 300.000 TL📊 Toplam: 395.000 TLDoğum yardımı şartları neler?Yeni düzenleme ile doğum yardımları için herhangi bir kriter veya şart aranmıyor; koşulları yerine getiren her anne bu yardımdan yararlanabiliyor. Yardım ödemeleri ise annelerin hesaplarına yatırılıyor. Doğum yardımı çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam ediyor.Yerine getirilmesi gereken şartlarBirincisi, anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. Anneler başvuruları e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda kimlik paylaşım sistemi üzerinden ilk çocuk için doğum tarihinden sonraki 12 ay içinde, diğer çocuklar için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Gerekli şartlar uygunsa doğum yardımı ödemesi başlıyor. Evlat edilen çocuklar için de destekten yararlanılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-goktas-acikladi-dogum-destek-odemeleri-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1095513133.html
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doğum yardımı ödemeleri
doğum yardımı ödemeleri

Doğum destekleri bugün ödeniyor: İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL

09:23 31.07.2025 (güncellendi: 09:50 31.07.2025)
aile
aile - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz 2025 bugün hesaplara yatırılıyor. İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için aylık olarak yatırılıyor.
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. Doğum yardımı ya da çocuk parası ödemeleri her ay annelerin hesaplarına geçiyor. İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için aylık olarak yatırılıyor. İlk ödemeler mayıs ayında ve topluca gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yeni doğum yardımı ne kadar?

Doğum yardımı ne zaman yatacak? (e-Devlet sorgulama)

Doğum yardımı başvurusu yapan ailelerin Temmuz ayına ait destek ödemeleri 31 Temmuz'da yani bugün yatırılıyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor.

Doğum yardımı uygulaması

Doğum yardımı son 10 yıldır uygulanıyordu, ancak hem kapsamı dardı hem de ödenen tutarlar düşüktü. Şöyle ki, 2015 yılının Mayıs ayından sonra gerçekleşen doğumlar için birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü çocuğa da 600 TL olmak üzere, bir defaya mahsus ödeme yapılıyordu. Bu yılın mart ayında ise doğum yardımında köklü değişikliğe gidildi ve yeni uygulama nisan ayında başladı.

Doğum yardımından kimler yararlanabilecek?

Yeni uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocukları kapsayacak, bu tarihten önce doğan çocuklar için yeni destekten yararlanılamayacak.
İlk çocuk için bir seferliğine anneye 5 bin TL doğum yardımı ödenecek.
İkinci çocuk için anneye her ay, aylık olarak 1.500 TL ödenecek.
Üçüncü çocuk için her ay, anneye aylık 5.000 TL ödenecek.
Dördüncü ve sonraki çocuklar için her ay anneye çocuk başına 5.000 TL doğum yardımı ödenecek.

3 çocuklu aileye 395 bin 2 çocuklu aileye 95 bin

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre örneğin 1 Ocak 2025 tarihinden sonra 3 çocuğu olan anneye, öncelikle ilk çocuk için 5.000 TL ödenecek. Ardından ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü çocuk için de 5.000 TL olmak üzere toplam 11.500 TL yardım desteği verilecek. Bu destek, çocuklar 5 yaşına gelene kadar her ay 6.500 TL olarak devam edecek. Bu kapsamda, 3 çocuklu bir anneye, çocukları 5 yaşına gelene kadar toplam 395 bin TL ödeme yapılmış olacak. İki çocuklu anneye ise ödenecek tutar 95 bin TL’yi bulacak.
2025 sonrası doğmuş 3 çocuğu olan bir anne:
• İlk çocuk: 5.000 TL (tek seferlik)
• 2. çocuk: 1.500 TL x 60 ay = 90.000 TL
• 3. çocuk: 5.000 TL x 60 ay = 300.000 TL
📊 Toplam: 395.000 TL

Doğum yardımı şartları neler?

Yeni düzenleme ile doğum yardımları için herhangi bir kriter veya şart aranmıyor; koşulları yerine getiren her anne bu yardımdan yararlanabiliyor. Yardım ödemeleri ise annelerin hesaplarına yatırılıyor. Doğum yardımı çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam ediyor.

Yerine getirilmesi gereken şartlar

Birincisi, anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.
Anneler başvuruları e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda kimlik paylaşım sistemi üzerinden ilk çocuk için doğum tarihinden sonraki 12 ay içinde, diğer çocuklar için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar başvuru yapılabilecek.
Başvurular en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor.
Gerekli şartlar uygunsa doğum yardımı ödemesi başlıyor. Evlat edilen çocuklar için de destekten yararlanılabiliyor.
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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Bakan Göktaş açıkladı: Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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