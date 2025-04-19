https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-goktas-acikladi-dogum-destek-odemeleri-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1095513133.html

Bakan Göktaş açıkladı: Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Bakan Göktaş açıkladı: Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemelerinin mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T11:35+0300

2025-04-19T11:35+0300

2025-04-19T11:42+0300

yaşam

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

doğum destek ödemeleri

aile yılı

mahinur özdemir göktaş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemelerinin Mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti. 169 bin 921 başvuru aldıklarını söyleyen Bakan Göktaş, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'dan yapıldığını kaydetti. CNNTürk'ün yayınına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı kapsamındaki desteklere değinirken aynı zamanda yeni projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?Bakan Göktaş doğum destek sisteminin güncellendiğini belirterek, "İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi annelerin hesabına Mayıs ayında yatıracağız. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa." dedi. Doğum destek ödemelerine kaç kişi başvurdu?Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, "Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.Bakan Göktaş, 3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getirerek, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak.' ifadelerini kullandı. Doğum yardımı ne kadar?Yeni düzenlemeye göre:Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TLİkinci çocuk için aylık 1.500 TLÜçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TLBu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:e-Devlet üzerinden onlineAile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlükleriSosyal Hizmet Merkezleriİadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuruDoğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-dogum-yardimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-dogum-yardimi-ne-kadar-basvuru-sartlari-neler-1095269540.html

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