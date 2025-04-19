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Bakan Göktaş açıkladı: Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Bakan Göktaş açıkladı: Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemelerinin mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T11:35+0300
2025-04-19T11:42+0300
yaşam
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
doğum destek ödemeleri
aile yılı
mahinur özdemir göktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemelerinin Mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti. 169 bin 921 başvuru aldıklarını söyleyen Bakan Göktaş, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'dan yapıldığını kaydetti. CNNTürk'ün yayınına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı kapsamındaki desteklere değinirken aynı zamanda yeni projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?Bakan Göktaş doğum destek sisteminin güncellendiğini belirterek, "İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi annelerin hesabına Mayıs ayında yatıracağız. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa." dedi. Doğum destek ödemelerine kaç kişi başvurdu?Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, "Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.Bakan Göktaş, 3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getirerek, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak.' ifadelerini kullandı. Doğum yardımı ne kadar?Yeni düzenlemeye göre:Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TLİkinci çocuk için aylık 1.500 TLÜçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TLBu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:e-Devlet üzerinden onlineAile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlükleriSosyal Hizmet Merkezleriİadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuruDoğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-dogum-yardimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-dogum-yardimi-ne-kadar-basvuru-sartlari-neler-1095269540.html
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doğum yardımı, doğum yardımı başvurusu, doğum yardımı şartları, doğum yardımı 2025, doğum yardımı başvuru e-devlet, çocuk parası başvurusu, çocuk yardımı nasıl alınır, doğum yardımı ne kadar, doğum yardımı başvuru şartları, doğum yardımı başvuruları 2025

Bakan Göktaş açıkladı: Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

11:35 19.04.2025 (güncellendi: 11:42 19.04.2025)
© AAAnne- Bebek- Doğum
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemelerinin mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemelerinin Mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti. 169 bin 921 başvuru aldıklarını söyleyen Bakan Göktaş, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'dan yapıldığını kaydetti.
CNNTürk'ün yayınına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı kapsamındaki desteklere değinirken aynı zamanda yeni projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğum destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

Bakan Göktaş doğum destek sisteminin güncellendiğini belirterek, "İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi annelerin hesabına Mayıs ayında yatıracağız. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa." dedi.

Doğum destek ödemelerine kaç kişi başvurdu?

Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, "Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.
Bakan Göktaş, 3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getirerek, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak.' ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı ne kadar?

Yeni düzenlemeye göre:
Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL
Bu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:
e-Devlet üzerinden online
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
Sosyal Hizmet Merkezleri
İadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuru
Doğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.
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Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?
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