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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/cuneyd-efendinin-yeni-dizisi-belli-oldu-mert-yazicioglu-orhan-gazi-olarak-ekranlara-donuyor-1098275039.html
'Cüneyd Efendi'nin yeni dizisi belli oldu: Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi olarak ekranlara dönüyor
'Cüneyd Efendi'nin yeni dizisi belli oldu: Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi olarak ekranlara dönüyor
Sputnik Türkiye
Tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman'da başrol değişikliği yaşanıyor. Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla birlikte Osman... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T13:30+0300
2025-07-31T13:31+0300
yaşam
mert yazıcıoğlu
burak özçivit
orhan gazi'
kuruluş osman
kızıl goncalar
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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran be dizinin yüzü haline gelen Burak Özçivit'in projeye veda ettiği açıklanmasının ardından hikayenin artık Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi üzerinden ilerleyeceği duyuruldu.Orhan Gazi rolü için 'Kızıl Goncalar' dizisinde Cüneyd karakteriyle geçen sezona damga vuran genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya dahil olduğu duyuruldu. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, tarihi bir karakteri ilk kez canlandıracak.Burak Özçivit'in yeni sezon çekimleri için 4 milyon TL istediği ve çıkan anlaşmazlıktan dolayı kadrodan ayrıldığı iddia edilmişti. Özçivit'in diziden ayrılığı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mert Yazıcıoğlu'nun performansı şimdiden merakla bekleniyor.Dizinin yapımcısı Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Osman Bey karakterinin yaşlılık yıllarına hayat verecek olan ismin Cihan Ünal olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kizil-goncalar-dizisinde-cuneyd-efendi-karakterine-can-vermisti-mert-yazicioglu-yuz-felci-1096972444.html
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mert yazıcıoğlu, burak özçivit, orhan gazi', kuruluş osman, kızıl goncalar
mert yazıcıoğlu, burak özçivit, orhan gazi', kuruluş osman, kızıl goncalar

'Cüneyd Efendi'nin yeni dizisi belli oldu: Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi olarak ekranlara dönüyor

13:30 31.07.2025 (güncellendi: 13:31 31.07.2025)
Burak Özçivit gitti Mert Yazıcıoğlu geldi
Burak Özçivit gitti Mert Yazıcıoğlu geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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Tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman'da başrol değişikliği yaşanıyor. Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla birlikte Osman Bey'in oğlu Orhan Bey rolünü genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu.
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran be dizinin yüzü haline gelen Burak Özçivit'in projeye veda ettiği açıklanmasının ardından hikayenin artık Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi üzerinden ilerleyeceği duyuruldu.
Orhan Gazi rolü için 'Kızıl Goncalar' dizisinde Cüneyd karakteriyle geçen sezona damga vuran genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya dahil olduğu duyuruldu. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, tarihi bir karakteri ilk kez canlandıracak.
Burak Özçivit'in yeni sezon çekimleri için 4 milyon TL istediği ve çıkan anlaşmazlıktan dolayı kadrodan ayrıldığı iddia edilmişti. Özçivit'in diziden ayrılığı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mert Yazıcıoğlu'nun performansı şimdiden merakla bekleniyor.
Dizinin yapımcısı Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Osman Bey karakterinin yaşlılık yıllarına hayat verecek olan ismin Cihan Ünal olduğu bildirildi.
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
YAŞAM
Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi karakterine can vermişti: Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiğini anlattı
12 Haziran , 11:28
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