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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi karakterine can vermişti: Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiğini anlattı
Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi karakterine can vermişti: Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir programda geçirdiği sağlık sorunlarını anlattı. Yüz felci geçirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu bu nedenle işe... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:28+0300
2025-06-12T11:28+0300
yaşam
kızıl goncalar
özcan deniz
yüz felci
ahmet mümtaz taylan
mert yazıcıoğlu
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Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'le paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Cüneyd Efendi' karakterini canlandıran genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir programda peş peşe geçirdiği sağlık sorunlarını anlattı. 2021 yılında önce sol kulağında yüzde 30 işitme kaybı yaşadığını, yüz felci geçirdiğini ve yüz felci iyileşirken bir köpeğin elini ısırdığını anlatan Yazıcıoğlu, "Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok" dedi. Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdimAhmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan ünlü oyuncu kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. "Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu, travması cebinde duruyor mu hala? sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Bana söylediğin şey babamın erken vefatını anımsattı. Babam ben 18 yaşındayken vefat etti. Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdim" dedi.Yazıcıoğlu, “En son babanla ne konuştun hatırlıyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Evet tabii ki. Hiç unutmadığım bir hikaye var. Babam son ayında konuşamamaya başladı. 17 Mayıs’tır bu arada vefatı. ÖSS birincisi vardı televizyonda bende dedem, babam salon oturuyoruz. Televizyon açık ÖSS birincisi var. Ben de babamın dizine yatmışım. Bu arada hastalık teşhisleri koyulmuş falan ilerlemiş. Sonra babam bir anda dönüp 'Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim biliyor musun? Bir daha doğsan seni bir daha aynı şekilde büyütürdüm' dedi. Bana bıraktığı en güzel hediye odur. Benim için son sözü en azından."Sabah kalktım yüzümün sağ tarafından hareket yoktu2021 yılının kendisi için zor geçtiğini ifade eden Mert Yazıcıoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör vs çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz önceki gün yazıştık, bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."Mert Yazıcıoğlu kimdir?Mert Yazıcıoğlu, ilk oyunculuk eğitimini 3 Mota Oyunculuk Atölyesi’nde aldı. 2011 yılında Dedemin İnsanları filmiyle sinema kariyerine adım attı. Ardından Karagül dizisindeki Baran rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda rol aldı. Aşk 101 dizisinde Sinan karakteriyle özellikle genç izleyicilerin beğenisini kazandı. Mert Yazıcıoğlu en son Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi karakteriyle büyük çıkış yakaladı.
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mert yazıcıoğlu, mert yazıcıoğlu kimdir
mert yazıcıoğlu, mert yazıcıoğlu kimdir

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi karakterine can vermişti: Mert Yazıcıoğlu yüz felci geçirdiğini anlattı

11:28 12.06.2025
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir programda geçirdiği sağlık sorunlarını anlattı. Yüz felci geçirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu bu nedenle işe gidemediğini söyledi.
Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'le paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Cüneyd Efendi' karakterini canlandıran genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir programda peş peşe geçirdiği sağlık sorunlarını anlattı. 2021 yılında önce sol kulağında yüzde 30 işitme kaybı yaşadığını, yüz felci geçirdiğini ve yüz felci iyileşirken bir köpeğin elini ısırdığını anlatan Yazıcıoğlu, "Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok" dedi.
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya

Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdim

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan ünlü oyuncu kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. "Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu, travması cebinde duruyor mu hala? sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Bana söylediğin şey babamın erken vefatını anımsattı. Babam ben 18 yaşındayken vefat etti. Babamla benim yaptığım bir şeyi izlemek isterdim" dedi.
Yazıcıoğlu, “En son babanla ne konuştun hatırlıyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet tabii ki. Hiç unutmadığım bir hikaye var. Babam son ayında konuşamamaya başladı. 17 Mayıs’tır bu arada vefatı. ÖSS birincisi vardı televizyonda bende dedem, babam salon oturuyoruz. Televizyon açık ÖSS birincisi var. Ben de babamın dizine yatmışım. Bu arada hastalık teşhisleri koyulmuş falan ilerlemiş. Sonra babam bir anda dönüp 'Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim biliyor musun? Bir daha doğsan seni bir daha aynı şekilde büyütürdüm' dedi. Bana bıraktığı en güzel hediye odur. Benim için son sözü en azından."

Sabah kalktım yüzümün sağ tarafından hareket yoktu

2021 yılının kendisi için zor geçtiğini ifade eden Mert Yazıcıoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör vs çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz önceki gün yazıştık, bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
Mert Yazıcıoğlu sosyal medya

Mert Yazıcıoğlu kimdir?

Mert Yazıcıoğlu, ilk oyunculuk eğitimini 3 Mota Oyunculuk Atölyesi’nde aldı. 2011 yılında Dedemin İnsanları filmiyle sinema kariyerine adım attı. Ardından Karagül dizisindeki Baran rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda rol aldı. Aşk 101 dizisinde Sinan karakteriyle özellikle genç izleyicilerin beğenisini kazandı. Mert Yazıcıoğlu en son Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi karakteriyle büyük çıkış yakaladı.
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