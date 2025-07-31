https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-isimler-belli-oldu-1098270470.html
CHP'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılacak isimler belli oldu
CHP'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılacak isimler belli oldu
Sputnik Türkiye
CHP, TBMM'de kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı almıştı. Komisyona katılım için nitelikli çoğunluk şartı koşulurken, CHP'yi... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:34+0300
2025-07-31T11:34+0300
2025-07-31T11:34+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin komisyona katılımının ancak kararların nitelikli çoğunlukla alınması şartıyla mümkün olacağını vurguladı.CHP'nin komisyon üyeleri kimler?CHP, çözüm sürecine ilişkin kurulacak komisyonda görev alacak milletvekillerini belirledi. Komisyonda görev yapacak CHP üyeleri şunlar:Nitelikli çoğunluk şartı öne çıktıCHP lideri Özgür Özel, komisyona katılımın ancak demokratik ve çoğulcu bir zeminde mümkün olacağını belirtti. Bu çerçevede, komisyonun alacağı kararların nitelikli çoğunluk esasına göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.Siyasi gözler komisyonun çalışmalarındaKomisyonun yapısı, görev alanı ve çalışma yöntemleri henüz netleşmemiş olsa da, CHP’nin aktif katılım kararı, çözüm süreci konusunda siyasi zeminin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-partiden-anayasa-anketi-secmenin-cogunlugu-ilk-dort-madde-korunsun-dedi-1098270248.html
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tbmm
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tbmm
CHP'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılacak isimler belli oldu
CHP, TBMM'de kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı almıştı. Komisyona katılım için nitelikli çoğunluk şartı koşulurken, CHP'yi temsil edecek isimler de belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin komisyona katılımının ancak kararların nitelikli çoğunlukla alınması şartıyla mümkün olacağını vurguladı.
CHP'nin komisyon üyeleri kimler?
CHP, çözüm sürecine ilişkin kurulacak komisyonda görev alacak milletvekillerini belirledi. Komisyonda görev yapacak CHP üyeleri şunlar:
Nitelikli çoğunluk şartı öne çıktı
CHP lideri Özgür Özel, komisyona katılımın ancak demokratik ve çoğulcu bir zeminde mümkün olacağını belirtti. Bu çerçevede, komisyonun alacağı kararların nitelikli çoğunluk esasına göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.
Siyasi gözler komisyonun çalışmalarında
Komisyonun yapısı, görev alanı ve çalışma yöntemleri henüz netleşmemiş olsa da, CHP’nin aktif katılım kararı, çözüm süreci konusunda siyasi zeminin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.