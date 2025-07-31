https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-isimler-belli-oldu-1098270470.html

CHP'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılacak isimler belli oldu

CHP'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılacak isimler belli oldu

Sputnik Türkiye

CHP, TBMM'de kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı almıştı. Komisyona katılım için nitelikli çoğunluk şartı koşulurken, CHP'yi... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T11:34+0300

2025-07-31T11:34+0300

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin komisyona katılımının ancak kararların nitelikli çoğunlukla alınması şartıyla mümkün olacağını vurguladı.CHP'nin komisyon üyeleri kimler?CHP, çözüm sürecine ilişkin kurulacak komisyonda görev alacak milletvekillerini belirledi. Komisyonda görev yapacak CHP üyeleri şunlar:Nitelikli çoğunluk şartı öne çıktıCHP lideri Özgür Özel, komisyona katılımın ancak demokratik ve çoğulcu bir zeminde mümkün olacağını belirtti. Bu çerçevede, komisyonun alacağı kararların nitelikli çoğunluk esasına göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.Siyasi gözler komisyonun çalışmalarındaKomisyonun yapısı, görev alanı ve çalışma yöntemleri henüz netleşmemiş olsa da, CHP’nin aktif katılım kararı, çözüm süreci konusunda siyasi zeminin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-partiden-anayasa-anketi-secmenin-cogunlugu-ilk-dort-madde-korunsun-dedi-1098270248.html

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