https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/ozel-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacaklarini-acikladi-10-arkadasimizi-komisyon-icin-1098247617.html
Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'
Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' için mecliste kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T15:11+0300
2025-07-30T15:11+0300
2025-07-30T15:13+0300
türki̇ye
özgür özel
chp
tbmm
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096119257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac9e61be6431a84ca91b9f50a875fbcf.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı. Özel, "Yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz" dedi. TBMM'de kurulacak komisyona katılacaklarını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı komisyon hakkında Murat Emir'i aradı. Komisyon için yarın 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/chp-komisyona-girme-sartini-acikladi-bizim-icin-onemli-olan-ilkeler-ve-prensipler-1098200251.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096119257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a97501aeabc3ac708a0ae3e02258676.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, chp, tbmm, terörsüz türkiye
özgür özel, chp, tbmm, terörsüz türkiye
Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'
15:11 30.07.2025 (güncellendi: 15:13 30.07.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' için mecliste kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı. Özel, "Yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz" dedi.
TBMM'de kurulacak komisyona katılacaklarını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı komisyon hakkında Murat Emir'i aradı. Komisyon için yarın 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.