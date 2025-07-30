https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/ozel-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacaklarini-acikladi-10-arkadasimizi-komisyon-icin-1098247617.html

Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'

Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' için mecliste kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T15:11+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı. Özel, "Yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz" dedi. TBMM'de kurulacak komisyona katılacaklarını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı komisyon hakkında Murat Emir'i aradı. Komisyon için yarın 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/chp-komisyona-girme-sartini-acikladi-bizim-icin-onemli-olan-ilkeler-ve-prensipler-1098200251.html

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