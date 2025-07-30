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SON DAKİKA | Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/ozel-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacaklarini-acikladi-10-arkadasimizi-komisyon-icin-1098247617.html
Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'
Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' için mecliste kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı. Özel, "Yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz" dedi. TBMM'de kurulacak komisyona katılacaklarını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı komisyon hakkında Murat Emir'i aradı. Komisyon için yarın 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/chp-komisyona-girme-sartini-acikladi-bizim-icin-onemli-olan-ilkeler-ve-prensipler-1098200251.html
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özgür özel, chp, tbmm, terörsüz türkiye

Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı: '10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz'

15:11 30.07.2025 (güncellendi: 15:13 30.07.2025)
© AA / Özkan BilginCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Özkan Bilgin
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' için mecliste kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını açıkladı. Özel, "Yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz" dedi.
TBMM'de kurulacak komisyona katılacaklarını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı komisyon hakkında Murat Emir'i aradı. Komisyon için yarın 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
POLİTİKA
CHP, komisyona girme şartını açıkladı: 'Bizim için önemli olan ilkeler ve prensipler'
28 Temmuz, 19:18
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