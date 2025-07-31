https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/barajlarda-yuzde-4un-altina-inen-su-seviyesi-izmirde-alarm-verdirdi-susuz-kalmak-istemeyenler-1098275170.html

Barajlarda yüzde 4'ün altına inen su seviyesi İzmir’de alarm verdirdi: Susuz kalmak istemeyenler depolara yöneldi

Barajlarda yüzde 4'ün altına inen su seviyesi İzmir’de alarm verdirdi: Susuz kalmak istemeyenler depolara yöneldi

Sputnik Türkiye

İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken barajlardaki doluluk oranının düşmesi su kesintilerini artırdı. Vatandaşlar, susuz kalmamak için ev tipi su... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T13:38+0300

2025-07-31T13:38+0300

2025-07-31T13:38+0300

yaşam

çeşme

i̇zmir

kuşadası

su

su

su kesintisi

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İzmir'de sıcak hava dalgası ve kuraklık su krizini derinleştiriyor. Özellikle Çeşme'de Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 5'in altına inmesi, zorunlu su kesintilerine neden oldu. 25 Temmuz’dan bu yana ilçede her gece 23.00-06.00 saatleri arasında düzenli olarak su kesintisi uygulanıyor.Diğer ilçelerde de artan tüketim, su seviyelerinde düşüşe ve plansız kesintilere yol açıyor.Ev tipi su depolarına yoğun talepVatandaşlar, susuz kalmamak için çareyi ev tipi su depolarında buldu. Suyu sağlıklı koşullarda muhafaza etmek isteyenler, farklı kapasitede depolara yöneliyor. Özellikle yazlık bölgelerde yaşayanlar ve butik oteller, önleyici tedbir olarak su deposu kurdurmaya başladı.Fabrikalar vardiya arttırdı: Talep patladıMenderes’te su deposu üreten bir fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, son iki ayda sektördeki hareketliliğin rekor seviyeye ulaştığını belirtti:Beşer, Çeşme, Gümüldür, Özdere, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris’ten de yoğun sipariş aldıklarını aktardı. Özellikle sahil bölgelerinde talebin ikiye katlandığını söyledi.Depolar tükendi: 10 günlük teslim süresiÇeşme’de su deposu satışı yapan Alpay Bayır, taleplerin stokları bitirdiğini belirtti. Fabrikadan gelen ürünlerin kısa sürede tükendiğini vurgulayan Bayır:Çeşme Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Yurt, evine kurduğu otomatik sistemli 2 bin litrelik su deposu sayesinde kesintilerden etkilenmediğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/nukleer-tesiste-radyoaktif-ari-kovani-alarmi-yasal-sinirin-10-kat-ustunde-1098272941.html

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i̇zmir

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