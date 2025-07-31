https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/barajlarda-yuzde-4un-altina-inen-su-seviyesi-izmirde-alarm-verdirdi-susuz-kalmak-istemeyenler-1098275170.html
Barajlarda yüzde 4'ün altına inen su seviyesi İzmir’de alarm verdirdi: Susuz kalmak istemeyenler depolara yöneldi
Barajlarda yüzde 4'ün altına inen su seviyesi İzmir’de alarm verdirdi: Susuz kalmak istemeyenler depolara yöneldi
Sputnik Türkiye
İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken barajlardaki doluluk oranının düşmesi su kesintilerini artırdı. Vatandaşlar, susuz kalmamak için ev tipi su... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T13:38+0300
2025-07-31T13:38+0300
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İzmir'de sıcak hava dalgası ve kuraklık su krizini derinleştiriyor. Özellikle Çeşme'de Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 5'in altına inmesi, zorunlu su kesintilerine neden oldu. 25 Temmuz’dan bu yana ilçede her gece 23.00-06.00 saatleri arasında düzenli olarak su kesintisi uygulanıyor.Diğer ilçelerde de artan tüketim, su seviyelerinde düşüşe ve plansız kesintilere yol açıyor.Ev tipi su depolarına yoğun talepVatandaşlar, susuz kalmamak için çareyi ev tipi su depolarında buldu. Suyu sağlıklı koşullarda muhafaza etmek isteyenler, farklı kapasitede depolara yöneliyor. Özellikle yazlık bölgelerde yaşayanlar ve butik oteller, önleyici tedbir olarak su deposu kurdurmaya başladı.Fabrikalar vardiya arttırdı: Talep patladıMenderes’te su deposu üreten bir fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, son iki ayda sektördeki hareketliliğin rekor seviyeye ulaştığını belirtti:Beşer, Çeşme, Gümüldür, Özdere, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris’ten de yoğun sipariş aldıklarını aktardı. Özellikle sahil bölgelerinde talebin ikiye katlandığını söyledi.Depolar tükendi: 10 günlük teslim süresiÇeşme’de su deposu satışı yapan Alpay Bayır, taleplerin stokları bitirdiğini belirtti. Fabrikadan gelen ürünlerin kısa sürede tükendiğini vurgulayan Bayır:Çeşme Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Yurt, evine kurduğu otomatik sistemli 2 bin litrelik su deposu sayesinde kesintilerden etkilenmediğini söyledi:
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çeşme, i̇zmir, kuşadası, su, su, su kesintisi
çeşme, i̇zmir, kuşadası, su, su, su kesintisi
Barajlarda yüzde 4'ün altına inen su seviyesi İzmir’de alarm verdirdi: Susuz kalmak istemeyenler depolara yöneldi
İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken barajlardaki doluluk oranının düşmesi su kesintilerini artırdı. Vatandaşlar, susuz kalmamak için ev tipi su depolarına yöneliyor. Üreticiler ise talebe yetişemiyor.
İzmir'de sıcak hava dalgası ve kuraklık su krizini derinleştiriyor. Özellikle Çeşme'de Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 5'in altına inmesi, zorunlu su kesintilerine neden oldu. 25 Temmuz’dan bu yana ilçede her gece 23.00-06.00 saatleri arasında düzenli olarak su kesintisi uygulanıyor.
Diğer ilçelerde de artan tüketim, su seviyelerinde düşüşe ve plansız kesintilere yol açıyor.
Ev tipi su depolarına yoğun talep
Vatandaşlar, susuz kalmamak için çareyi ev tipi su depolarında buldu. Suyu sağlıklı koşullarda muhafaza etmek isteyenler, farklı kapasitede depolara yöneliyor. Özellikle yazlık bölgelerde yaşayanlar ve butik oteller, önleyici tedbir olarak su deposu kurdurmaya başladı.
Fabrikalar vardiya arttırdı: Talep patladı
Menderes’te su deposu üreten bir fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, son iki ayda sektördeki hareketliliğin rekor seviyeye ulaştığını belirtti:
“Ev tipi tanklarda aylık 1000 üretimimiz varken, bu sayı %100 arttı. Günde çift vardiya çalışıyoruz. Yine de yetişemiyoruz.”
Beşer, Çeşme, Gümüldür, Özdere, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris’ten de yoğun sipariş aldıklarını aktardı. Özellikle sahil bölgelerinde talebin ikiye katlandığını söyledi.
Depolar tükendi: 10 günlük teslim süresi
Çeşme’de su deposu satışı yapan Alpay Bayır, taleplerin stokları bitirdiğini belirtti. Fabrikadan gelen ürünlerin kısa sürede tükendiğini vurgulayan Bayır:
“Şu anda elimizde ürün kalmadı. 10 gün sonra gelecek malların tamamı da satıldı. Gün verip sıraya alıyoruz.”
Çeşme Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Yurt, evine kurduğu otomatik sistemli 2 bin litrelik su deposu sayesinde kesintilerden etkilenmediğini söyledi:
“Depoyu otomatik sisteme bağladım. Su kesildiğinde depo devreye giriyor. Herkes susuz kalmamak için böyle çözümler üretiyor.”