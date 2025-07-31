https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/bir-ilke-imza-atmisti-cankiri-jandarma-komutani-gulden-mat-sakir-tuggenerallige-terfi-etti-1098272254.html

Bir kadın jandarma komutanı olmuştu: Çankırı Jandarma Komutanı Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Bir kadın jandarma komutanı olmuştu: Çankırı Jandarma Komutanı Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Sputnik Türkiye

Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir yeni atama kararnamesiyle tuğgeneralliğe terfi etti. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T12:04+0300

2025-07-31T12:04+0300

2025-07-31T13:08+0300

türki̇ye

jandarma genel komutanlığı

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

atama

jandarma

tuğgeneral gülden mat şakir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararnameyle Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi oldu. Şakir, Türk jandarma tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Çankırı İl Jandarma Komutanı olmuştu. İlk kadın jandarma komutanı olmuştu16 Ağustos 2024’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Gülden Mat Şakir, bu göreve getirilen ilk kadın subay unvanını kazanmıştı. Jandarma teşkilatında cinsiyet eşitliği adına önemli bir dönüm noktası olan ve şimdi Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanan Şakir, hem rütbe atlaması hem de görev değişikliği sebebiyle adını bir kez daha Türk Jandarma tarihine altın harflerle yazdırdı. Gülden Mat Şakir kimdir?Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında pek çok kritik görevde bulunan Şakir, 2024 yılında Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu göreve getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçmiştir. 2025 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir, bu terfisiyle kadın subayların yükselmesine öncülük eden isim olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/jandarma-genel-komutanligi-ve-sahil-guvenlik-komutanliginda-atamalar-gerceklesti-1098259845.html

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