https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/beyoglunda-eglence-mekaninda-yangin-cikti-bina-tahliye-edildi-1098258974.html

Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın çıktı: Bina tahliye edildi

Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın çıktı: Bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda 4 katlı bir eğlence mekanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tüm katlar tedbir amaçlı boşaltılırken, olay yerine itfaiye... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T00:42+0300

2025-07-31T00:42+0300

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türki̇ye

beyoğlu

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yangın

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yangın söndürme tüpü

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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan dört katlı bir eğlence mekanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangının çıktığı bina ve çevresindeki alan güvenlik çemberine alınırken, eğlence mekanının tüm katları tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda ve mekanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

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türki̇ye

beyoğlu

i̇stanbul

taksim

taksim meydanı

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