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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/beyoglunda-eglence-mekaninda-yangin-cikti-bina-tahliye-edildi-1098258974.html
Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın çıktı: Bina tahliye edildi
Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın çıktı: Bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda 4 katlı bir eğlence mekanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tüm katlar tedbir amaçlı boşaltılırken, olay yerine itfaiye... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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yangın
yangın söndürme
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan dört katlı bir eğlence mekanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangının çıktığı bina ve çevresindeki alan güvenlik çemberine alınırken, eğlence mekanının tüm katları tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda ve mekanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bursada-havai-fisekle-yangina-sorusturma-suphelilere-verilen-ceza-sasirtti-1098254907.html
türki̇ye
beyoğlu
i̇stanbul
taksim
taksim meydanı
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beyoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yangın, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, taksim, taksim meydanı
beyoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yangın, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, taksim, taksim meydanı

Beyoğlu'nda eğlence mekanında yangın çıktı: Bina tahliye edildi

00:42 31.07.2025
© AA / Yasin CingözBeyoğlu yangın
Beyoğlu yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Yasin Cingöz
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Beyoğlu'nda 4 katlı bir eğlence mekanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tüm katlar tedbir amaçlı boşaltılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan dört katlı bir eğlence mekanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangının çıktığı bina ve çevresindeki alan güvenlik çemberine alınırken, eğlence mekanının tüm katları tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda ve mekanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor.
Bursa Orhaneli'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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