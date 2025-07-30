https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bursada-havai-fisekle-yangina-sorusturma-suphelilere-verilen-ceza-sasirtti-1098254907.html
Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı
Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı
Sputnik Türkiye
Bursa’da 28 ve 29 Temmuz 2025 tarihlerinde havai fişek kullanımı nedeniyle çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T19:21+0300
2025-07-30T19:21+0300
2025-07-30T19:21+0300
türki̇ye
bursa
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
havai fişek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172757_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6ed0f3dfc5b426801ecad80bf72cb103.jpg
Bursa'da havai fişek kullanımı sonucu çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken diğerlerine ağaç dikme cezası verildi.28 Temmuz'da yaşanan ilk olayda, Çarşı Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangına neden oldukları belirlenen S.D. ve suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B., M.A. ve İ.E.C. gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; S.D. tutuklanırken, çocuklar hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.Cumhuriyet Başsavcılığı, S.D. ve M.B. hakkında tutuklama talebinde bulunurken, diğer çocuklar için havai fişek ve benzeri malzemelerle eylemde bulunmama ve yangın konularında eğitim alma zorunluluğu içeren adli kontrol talebini Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Hakimlik, S.D.’nin tutuklanmasına karar verirken, M.B. için 'konutu terk etmeme' tedbiri, A.K., M.A. ve İ.E.C. hakkında ise Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50’şer ağaç dikme cezası verdi.29 Temmuz’da yaşanan ikinci olayda ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.F.V. ve A.A. da savcılığın talebiyle adli kontrol tedbirine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu iki şüpheliye de ayrı ayrı 100’er adet ağaç dikme yükümlülüğü getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursa-valiliginden-orman-yangini-aciklamasi-feto-ile-baglantisi-nedeniyle-hakkinda-islem-yapilmis-1098186402.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172757_317:0:1517:900_1920x0_80_0_0_2cd20d64eb7a028a852c2ecd8428c9f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, havai fişek
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, havai fişek
Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı
Bursa’da 28 ve 29 Temmuz 2025 tarihlerinde havai fişek kullanımı nedeniyle çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Soruşturmada bir kişi tutuklanırken diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilere belirlenen yerlerde ağaç dikme cezası verildi.
Bursa'da havai fişek kullanımı sonucu çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken diğerlerine ağaç dikme cezası verildi.
28 Temmuz'da yaşanan ilk olayda, Çarşı Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangına neden oldukları belirlenen S.D. ve suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B., M.A. ve İ.E.C. gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; S.D. tutuklanırken, çocuklar hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, S.D. ve M.B. hakkında tutuklama talebinde bulunurken, diğer çocuklar için havai fişek ve benzeri malzemelerle eylemde bulunmama ve yangın konularında eğitim alma zorunluluğu içeren adli kontrol talebini Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Hakimlik, S.D.’nin tutuklanmasına karar verirken, M.B. için 'konutu terk etmeme' tedbiri, A.K., M.A. ve İ.E.C. hakkında ise Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50’şer ağaç dikme cezası verdi.
29 Temmuz’da yaşanan ikinci olayda ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.F.V. ve A.A. da savcılığın talebiyle adli kontrol tedbirine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu iki şüpheliye de ayrı ayrı 100’er adet ağaç dikme yükümlülüğü getirdi.