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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bursada-havai-fisekle-yangina-sorusturma-suphelilere-verilen-ceza-sasirtti-1098254907.html
Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı
Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı
Sputnik Türkiye
Bursa’da 28 ve 29 Temmuz 2025 tarihlerinde havai fişek kullanımı nedeniyle çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T19:21+0300
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yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
havai fişek
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Bursa'da havai fişek kullanımı sonucu çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken diğerlerine ağaç dikme cezası verildi.28 Temmuz'da yaşanan ilk olayda, Çarşı Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangına neden oldukları belirlenen S.D. ve suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B., M.A. ve İ.E.C. gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; S.D. tutuklanırken, çocuklar hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.Cumhuriyet Başsavcılığı, S.D. ve M.B. hakkında tutuklama talebinde bulunurken, diğer çocuklar için havai fişek ve benzeri malzemelerle eylemde bulunmama ve yangın konularında eğitim alma zorunluluğu içeren adli kontrol talebini Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Hakimlik, S.D.’nin tutuklanmasına karar verirken, M.B. için 'konutu terk etmeme' tedbiri, A.K., M.A. ve İ.E.C. hakkında ise Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50’şer ağaç dikme cezası verdi.29 Temmuz’da yaşanan ikinci olayda ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.F.V. ve A.A. da savcılığın talebiyle adli kontrol tedbirine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu iki şüpheliye de ayrı ayrı 100’er adet ağaç dikme yükümlülüğü getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursa-valiliginden-orman-yangini-aciklamasi-feto-ile-baglantisi-nedeniyle-hakkinda-islem-yapilmis-1098186402.html
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bursa, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, havai fişek
bursa, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, havai fişek

Bursa'da havai fişekle yangına soruşturma: Şüphelilere verilen ceza şaşırttı

19:21 30.07.2025
© AABursa Orhaneli'nde yangın
Bursa Orhaneli'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA
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Bursa’da 28 ve 29 Temmuz 2025 tarihlerinde havai fişek kullanımı nedeniyle çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Soruşturmada bir kişi tutuklanırken diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilere belirlenen yerlerde ağaç dikme cezası verildi.
Bursa'da havai fişek kullanımı sonucu çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken diğerlerine ağaç dikme cezası verildi.
28 Temmuz'da yaşanan ilk olayda, Çarşı Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangına neden oldukları belirlenen S.D. ve suça sürüklenen çocuklar A.K., M.B., M.A. ve İ.E.C. gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; S.D. tutuklanırken, çocuklar hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, S.D. ve M.B. hakkında tutuklama talebinde bulunurken, diğer çocuklar için havai fişek ve benzeri malzemelerle eylemde bulunmama ve yangın konularında eğitim alma zorunluluğu içeren adli kontrol talebini Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Hakimlik, S.D.’nin tutuklanmasına karar verirken, M.B. için 'konutu terk etmeme' tedbiri, A.K., M.A. ve İ.E.C. hakkında ise Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50’şer ağaç dikme cezası verdi.
29 Temmuz’da yaşanan ikinci olayda ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.F.V. ve A.A. da savcılığın talebiyle adli kontrol tedbirine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu iki şüpheliye de ayrı ayrı 100’er adet ağaç dikme yükümlülüğü getirdi.
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
TÜRKİYE
Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında, ilk ifadesi ortaya çıktı
28 Temmuz, 11:16
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