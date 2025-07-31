https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/bes-soruda-terorsuz-turkiye-komisyonu-1098281454.html
Beş soruda Terörsüz Türkiye komisyonu: Nasıl çalışacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?
Beş soruda Terörsüz Türkiye komisyonu: Nasıl çalışacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
terörsüz türkiye,terörsüz türkiye komisyonu, meclis komisyonu terör, eve dönüş yasası, pkk silah bırakma süreci, numan kurtulmuş komisyon
2025-07-31T16:03+0300
2025-07-31T16:03+0300
2025-07-31T16:04+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
numan kurtulmuş
meclis
i̇yi̇ parti
tbmm
chp
pkk
terör
terör örgütü
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Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM çatısı altında kurulacak komisyon şekillenmeye başladı. İYİ Parti'nin yer almayacağını duyurduğu komisyon 51 yerine 48 üyeden oluşacak. Komisyonun başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Kurtulmuş, anayasal tarafsızlık ilkesi gereği komisyona başkanlık edecek. Yalnız oylamalara katılamayacak, yani oy kullanamayacak. Numan Kurtulmuş'un yönetiminde toplanan komisyon karar almada ve kanun önermede nitelikli çoğunlukla hareket edecek. Komisyonun sözcüsü olmayacak. Komisyon adına açıklamaları Kurtulmuş yapacak.İlk toplantı ne zaman?Komisyon 4 ya da 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Türkiye Büyük Meclisi Şeref Salonu'nda toplanacak komisyon ağustos ayının ilk haftasından ekim başına kadar haftada 3-4 toplantı yapacak.Komisyon nasıl çalışacak?Komisyonun çalışma şekil ve esasları yapılacak ilk toplantıda belirlenecek. Komisyonun ismi de bu toplantılarda belli olacak. Komisyon karar almada ve kanun önerisi teklif etmede nitelikli çoğunluk yani üye tam sayısının 5'te 3'ünün desteğini arayacak. Komisyon nitelikli çoğunluk ile kabul ettiği yasa önerileri, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla kanun teklifi haline getirilip ilgili komisyona gönderilecek. Bu yasa teklifleri ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'na gönderilip yasalaştırılacak.Komisyonda kimler olacak?Komisyona, AK Parti'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin ise 3'er üye vermesi istendi. Ancak İYİ Parti komisyonda yer almayacağını duyurmuştu. Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan ya da herhangi bir grup içinde doğrudan temsil edilmeyen 6 partiden birer üye verilmesini talep etti. Bu partiler HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP.Hangi yasalar gündemde olacak?Meclis çatısı altında oluşturulacak komisyon öncelikli çalışmalarının başında 'eve dönüş yasası' olarak da adlandırılan yasal düzenlemeler olacak. Komisyonun bir diğer çalışma başlığını ise örgütte silahlı suça bulaşmayan ve ideolojik eğitimden geçen bireylerin yeniden topluma kazandırılması oluşturacak. PKK silah bırakma sürecini tamamlanmasının ardından ilk ciddi adım Terörle Mücadele Kanununda atılacak. Kanunda değişikliğe gidilmeyecek ancak eklenecek geçici maddeyle 'kendini fesheden terör örgütlerinin mensuplarının sadece işledikleri suç veya suçlardan' yargılanmaları sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-parti-chp-ve-mhp-terorsuz-turkiye-komisyon-uyelerini-belirledi-1098280648.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, numan kurtulmuş, meclis, i̇yi̇ parti, tbmm, chp, pkk, terör, terör örgütü, terör örgütleri
türkiye, numan kurtulmuş, meclis, i̇yi̇ parti, tbmm, chp, pkk, terör, terör örgütü, terör örgütleri
Beş soruda Terörsüz Türkiye komisyonu: Nasıl çalışacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?
16:03 31.07.2025 (güncellendi: 16:04 31.07.2025)
Özel
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis çatısı altında oluşturulan komisyon nasıl çalışacak, komisyon başkanlığını kim yapacak, kimler yer alacak, ilk toplantıyı ne zaman yapılacak, hangi konuları ele alacak?
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM çatısı altında kurulacak komisyon şekillenmeye başladı. İYİ Parti'nin yer almayacağını duyurduğu komisyon 51 yerine 48 üyeden oluşacak. Komisyonun başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Kurtulmuş, anayasal tarafsızlık ilkesi gereği komisyona başkanlık edecek. Yalnız oylamalara katılamayacak, yani oy kullanamayacak. Numan Kurtulmuş'un yönetiminde toplanan komisyon karar almada ve kanun önermede nitelikli çoğunlukla hareket edecek. Komisyonun sözcüsü olmayacak. Komisyon adına açıklamaları Kurtulmuş yapacak.
Komisyon 4 ya da 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Türkiye Büyük Meclisi Şeref Salonu'nda toplanacak komisyon ağustos ayının ilk haftasından ekim başına kadar haftada 3-4 toplantı yapacak.
Komisyon nasıl çalışacak?
Komisyonun çalışma şekil ve esasları yapılacak ilk toplantıda belirlenecek. Komisyonun ismi de bu toplantılarda belli olacak. Komisyon karar almada ve kanun önerisi teklif etmede nitelikli çoğunluk yani üye tam sayısının 5'te 3'ünün desteğini arayacak.
Komisyon nitelikli çoğunluk ile kabul ettiği yasa önerileri, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla kanun teklifi haline getirilip ilgili komisyona gönderilecek. Bu yasa teklifleri ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'na gönderilip yasalaştırılacak.
Komisyonda kimler olacak?
Komisyona, AK Parti'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin ise 3'er üye vermesi istendi. Ancak İYİ Parti komisyonda yer almayacağını duyurmuştu. Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan ya da herhangi bir grup içinde doğrudan temsil edilmeyen 6 partiden birer üye verilmesini talep etti. Bu partiler HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP.
Hangi yasalar gündemde olacak?
Meclis çatısı altında oluşturulacak komisyon öncelikli çalışmalarının başında 'eve dönüş yasası' olarak da adlandırılan yasal düzenlemeler olacak. Komisyonun bir diğer çalışma başlığını ise örgütte silahlı suça bulaşmayan ve ideolojik eğitimden geçen bireylerin yeniden topluma kazandırılması oluşturacak. PKK silah bırakma sürecini tamamlanmasının ardından ilk ciddi adım Terörle Mücadele Kanununda atılacak. Kanunda değişikliğe gidilmeyecek ancak eklenecek geçici maddeyle 'kendini fesheden terör örgütlerinin mensuplarının sadece işledikleri suç veya suçlardan' yargılanmaları sağlanacak.