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AK Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyon üyelerini belirledi
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyon üyelerini belirledi
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu için belirlediği 21 ismi açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T15:26+0300
2025-07-31T15:42+0300
poli̇ti̇ka
abdullah güler
ak parti
terörsüz türkiye
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"Terörsüz Türkiye" komisyonuna AK Parti'den katılacak isimler belli oldu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyondaki isimlerin hukukçulardan oluştuğunu dile getirdi.İşte komisyona katılan isimler:MHP'nin komisyon üyeleri kim?MHP'nin de Terörsüz Türkiye komisyonu için üyeleri açıklandı. Komisyondaki isimler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-uyelerin-isimlerini-belli-oldu-1098280686.html
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ak parti komisyon üyeleri
ak parti komisyon üyeleri

AK Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyon üyelerini belirledi

15:26 31.07.2025 (güncellendi: 15:42 31.07.2025)
© SputnikAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu için belirlediği 21 ismi açıkladı.
"Terörsüz Türkiye" komisyonuna AK Parti'den katılacak isimler belli oldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyondaki isimlerin hukukçulardan oluştuğunu dile getirdi.
İşte komisyona katılan isimler:
Gaziantep Milletvekili: Abdulhamit Gül
Trabzon Milletvekili: Mustafa Şen
Ankara Milletvekili: Kürşad Zorlu
Hatay Milletvekili: Hüseyin Yayman
İstanbul Milletvekili: Cüneyt Yüksel
Adana Milletvekili: Sunay Karamık
Erzurum Milletvekili: Selami Altıok
Antalya Milletvekili: Kemal Çelik
Diyarbakır Milletvekili: Mehmet Sait Yaz
İzmir Milletvekili: Mahmut Atilla Kaya
İstanbul Milletvekili: Şengül Karslı
Kahramanmaraş Milletvekili: Mehmet Şahin
Kayseri Milletvekili: Ayşe Böhürler
Kocaeli Milletvekili: Radiye Sezer Katırcıoğlu
Konya Milletvekili: Tahir Akyürek
Mersin Milletvekili: Ali Kıratlı
Şanlıurfa Milletvekili: Cevahir Asuman Yazmacı
Tekirdağ Milletvekili: Gökhan Diktaş
Van Milletvekili: Burhan Kayatürk
Malatya Milletvekili: Abdurrahman Babacan
Samsun Milletvekili: Ersan Aksu

MHP'nin komisyon üyeleri kim?

MHP'nin de Terörsüz Türkiye komisyonu için üyeleri açıklandı. Komisyondaki isimler şöyle:
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,
Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül,
Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve
Tokat Milletvekili Yücel Bulut
CHP Kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
TÜRKİYE
CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu
15:26
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