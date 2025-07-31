https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-parti-chp-ve-mhp-terorsuz-turkiye-komisyon-uyelerini-belirledi-1098280648.html

AK Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyon üyelerini belirledi

AK Parti 'Terörsüz Türkiye' komisyon üyelerini belirledi

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu için belirlediği 21 ismi açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T15:26+0300

2025-07-31T15:26+0300

2025-07-31T15:42+0300

poli̇ti̇ka

abdullah güler

ak parti

terörsüz türkiye

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"Terörsüz Türkiye" komisyonuna AK Parti'den katılacak isimler belli oldu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyondaki isimlerin hukukçulardan oluştuğunu dile getirdi.İşte komisyona katılan isimler:MHP'nin komisyon üyeleri kim?MHP'nin de Terörsüz Türkiye komisyonu için üyeleri açıklandı. Komisyondaki isimler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-uyelerin-isimlerini-belli-oldu-1098280686.html

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ak parti komisyon üyeleri