https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/arnavutkoyde-fabrika-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1098259720.html

Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T04:02+0300

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türki̇ye

arnavutköy

yangın

fabrika

i̇tfaiye

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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/beyoglunda-eglence-mekaninda-yangin-cikti-bina-tahliye-edildi-1098258974.html

türki̇ye

arnavutköy

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