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Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
arnavutköy
yangın
fabrika
i̇tfaiye
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/beyoglunda-eglence-mekaninda-yangin-cikti-bina-tahliye-edildi-1098258974.html
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arnavutköy, arnavutköy yangın, arnavutköy fabrika, arnavutköy fabrika yangın, arnavutköy fabrika patlama

Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

04:02 31.07.2025 (güncellendi: 04:04 31.07.2025)
© AABaltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
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