https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/arnavutkoyde-fabrika-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1098259720.html
Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T04:02+0300
2025-07-31T04:02+0300
2025-07-31T04:04+0300
türki̇ye
arnavutköy
yangın
fabrika
i̇tfaiye
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/beyoglunda-eglence-mekaninda-yangin-cikti-bina-tahliye-edildi-1098258974.html
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arnavutköy, arnavutköy yangın, arnavutköy fabrika, arnavutköy fabrika yangın, arnavutköy fabrika patlama
Arnavutköy'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
04:02 31.07.2025 (güncellendi: 04:04 31.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.