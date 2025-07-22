https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/disisleri-bakani-hakan-fidan-israilin-suriyeyi-bolmesine-izin-vermeyecegiz-1098063054.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail’in Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail’in Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’de istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirterek, “İsrail, Suriye’yi bölmeye çalışıyor ama biz çevre ülkeler... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T14:31+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel krizlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in Suriye’de istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirterek, “Buna izin vermeyeceğiz” dedi.Gazze için “soykırım” vurgusu: İnsanlığın ortak meselesiFidan, Gazze’de yaşananların sadece bir bölge sorunu olmadığını ifade ederek, “Soykırımı durdurmak artık tüm insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir” dedi. Türkiye’nin bu konuda uluslararası diplomasi kanallarını seferber ettiğini vurguladı.Suriye'de 'Dürziler üzerinden kurgulanan senaryo'“İsrail, Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri Dürzîleri koruma bahanesiyle provoke etmektedir. Ancak asıl amaç, Suriye’yi bölmektir” diyen Fidan, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı savunduğunu ve komşu ülkelerle birlikte bu girişimlere karşı duracağını kaydetti.İstanbul, diplomasi merkezi oldu: Rusya ve Ukrayna arasında 3. müzakereler yapılacakFidan, Türkiye'nin çok yönlü bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, “Bu hafta Rusya-Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere ev sahipliği yapıyoruz. İran’la ilgili görüşmeler de cuma günü İstanbul’da gerçekleşecek. Her zaman olduğu gibi sorunların barışçıl çözümünü destekliyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/peskov-3-tur-muzakerelerde-bir-atilim-beklemek-icin-herhangi-bir-gerekce-yok-1098060238.html
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hakan fidan, suriye, i̇srail, gazze, ukrayna, rusya
hakan fidan, suriye, i̇srail, gazze, ukrayna, rusya
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail’in Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’de istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirterek, “İsrail, Suriye’yi bölmeye çalışıyor ama biz çevre ülkeler olarak buna izin vermeyeceğiz” dedi. Gazze’deki soykırıma da dikkat çeken Fidan, İran’ın nükleer programı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair mesajlar verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel krizlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in Suriye’de istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirterek, “Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Gazze için “soykırım” vurgusu: İnsanlığın ortak meselesi
Fidan, Gazze’de yaşananların sadece bir bölge sorunu olmadığını ifade ederek, “Soykırımı durdurmak artık tüm insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir” dedi. Türkiye’nin bu konuda uluslararası diplomasi kanallarını seferber ettiğini vurguladı.
Suriye'de 'Dürziler üzerinden kurgulanan senaryo'
“İsrail, Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri Dürzîleri koruma bahanesiyle provoke etmektedir. Ancak asıl amaç, Suriye’yi bölmektir” diyen Fidan, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı savunduğunu ve komşu ülkelerle birlikte bu girişimlere karşı duracağını kaydetti.
İstanbul, diplomasi merkezi oldu: Rusya ve Ukrayna arasında 3. müzakereler yapılacak
Fidan, Türkiye'nin çok yönlü bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, “Bu hafta Rusya-Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere ev sahipliği yapıyoruz. İran’la ilgili görüşmeler de cuma günü İstanbul’da gerçekleşecek. Her zaman olduğu gibi sorunların barışçıl çözümünü destekliyoruz” dedi.