https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/akaryakita-zam-icin-tarih-verildi-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-1098268108.html
Akaryakıta zam için tarih verildi: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Akaryakıta zam için tarih verildi: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki artış, haftalardır sabit seyreden akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini doğurdu. Sektör kaynaklarına göre, 3 Ağustos Cumartesi... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T10:57+0300
2025-07-31T10:57+0300
2025-07-31T10:57+0300
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akaryakıt fiyatları
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Brent petrol fiyatlarının 73 dolara yükselmesi, Türkiye’de uzun süredir yatay seyreden akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesi yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin litre fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılacak.ÖTV zammı sonrası ikinci dalga geliyor3 Temmuz’da açıklanan ÖTV zammı sonrasında üst üste gelen fiyat artışlarıyla birlikte, akaryakıt ürünlerinde belirgin bir yükseliş yaşanmıştı. O tarihten bu yana fiyatlar görece sabit kalmıştı. Ancak otogaza geçtiğimiz hafta gelen 44 kuruşluk zammın ardından şimdi sıra motorin ve benzine geldi.İllere göre güncel fiyatlarZam öncesi Türkiye’nin üç büyük şehrinde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde:
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Akaryakıta zam için tarih verildi: Benzin ve motorin fiyatları değişecek
Brent petrol fiyatlarındaki artış, haftalardır sabit seyreden akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini doğurdu. Sektör kaynaklarına göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarının 73 dolara yükselmesi, Türkiye’de uzun süredir yatay seyreden akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesi yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin litre fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılacak.
ÖTV zammı sonrası ikinci dalga geliyor
3 Temmuz’da açıklanan ÖTV zammı sonrasında üst üste gelen fiyat artışlarıyla birlikte, akaryakıt ürünlerinde belirgin bir yükseliş yaşanmıştı. O tarihten bu yana fiyatlar görece sabit kalmıştı. Ancak otogaza geçtiğimiz hafta gelen 44 kuruşluk zammın ardından şimdi sıra motorin ve benzine geldi.
İllere göre güncel fiyatlar
Zam öncesi Türkiye’nin üç büyük şehrinde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde:
Şehir
Benzin (TL)
Motorin (TL)
LPG (TL)
İstanbul Avrupa Yakası
51,27
53,61
26,48
İstanbul Anadolu Yakası
51,12
54,49
25,88
Ankara
51,96
54,49
26,38
İzmir
52,29
54,83
26,33