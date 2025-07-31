https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/akaryakita-zam-icin-tarih-verildi-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-1098268108.html

Akaryakıta zam için tarih verildi: Benzin ve motorin fiyatları değişecek

Akaryakıta zam için tarih verildi: Benzin ve motorin fiyatları değişecek

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki artış, haftalardır sabit seyreden akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini doğurdu. Sektör kaynaklarına göre, 3 Ağustos Cumartesi... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T10:57+0300

2025-07-31T10:57+0300

2025-07-31T10:57+0300

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akaryakıt zammı

akaryakıt fiyatları

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Brent petrol fiyatlarının 73 dolara yükselmesi, Türkiye’de uzun süredir yatay seyreden akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos Cumartesi gecesi yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin litre fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılacak.ÖTV zammı sonrası ikinci dalga geliyor3 Temmuz’da açıklanan ÖTV zammı sonrasında üst üste gelen fiyat artışlarıyla birlikte, akaryakıt ürünlerinde belirgin bir yükseliş yaşanmıştı. O tarihten bu yana fiyatlar görece sabit kalmıştı. Ancak otogaza geçtiğimiz hafta gelen 44 kuruşluk zammın ardından şimdi sıra motorin ve benzine geldi.İllere göre güncel fiyatlarZam öncesi Türkiye’nin üç büyük şehrinde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde:

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