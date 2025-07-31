https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/anayasa-mahkemesinden-tayfun-kahraman-karari-1098281736.html

Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek mahkeme, adil yargılamanın ihlal edildiğine ve... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T16:46+0300

2025-07-31T16:46+0300

2025-07-31T16:46+0300

poli̇ti̇ka

anayasa mahkemesi (aym)

gezi parkı

tayfun kahraman

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Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.AYM'den Kahraman kararıAnayasa Mahkemesi, şehir plancısı Kahraman'ın tutuklandığı davada hak ihlali olduğuna hükmetti.Yüksek mahkeme, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.Kahraman, Gezi Parkı davası kapsamında üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tayfun-kahraman-ms-hastaligi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1097123064.html

gezi parkı

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anayasa mahkemesi (aym), gezi parkı, tayfun kahraman