https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/anayasa-mahkemesinden-tayfun-kahraman-karari-1098281736.html
Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek mahkeme, adil yargılamanın ihlal edildiğine ve... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T16:46+0300
2025-07-31T16:46+0300
2025-07-31T16:46+0300
poli̇ti̇ka
anayasa mahkemesi (aym)
gezi parkı
tayfun kahraman
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Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.AYM'den Kahraman kararıAnayasa Mahkemesi, şehir plancısı Kahraman'ın tutuklandığı davada hak ihlali olduğuna hükmetti.Yüksek mahkeme, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.Kahraman, Gezi Parkı davası kapsamında üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tayfun-kahraman-ms-hastaligi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1097123064.html
gezi parkı
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anayasa mahkemesi (aym), gezi parkı, tayfun kahraman
anayasa mahkemesi (aym), gezi parkı, tayfun kahraman
Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman kararı
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek mahkeme, adil yargılamanın ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti.
Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.
Anayasa Mahkemesi, şehir plancısı Kahraman'ın tutuklandığı davada hak ihlali olduğuna hükmetti.
Yüksek mahkeme, Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.
Kahraman, Gezi Parkı davası kapsamında üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyor.