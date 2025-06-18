https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tayfun-kahraman-ms-hastaligi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1097123064.html

Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gezi Parkı davası hükümlüsü şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın, MS hastalığı... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T15:36+0300

2025-06-18T15:36+0300

2025-06-18T15:39+0300

türki̇ye

tayfun kahraman

gezi parkı

chp

i̇stanbul üniversitesi

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 3 yıldır Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan Gezi Parkı davasında tutuklanan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, Kahraman’ın hastaneye sevk edildiğini duyurdu.Çelik, şunları kaydetti:"Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini öğrendik. Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi. Herkes biliyor ki; Tayfun su kadar temizdir. Adil yargılanmadığı, sunduğu kanıtların, tanıkların dava dosyasına alınmadığı, suçsuzluğunu ortaya koyan hiçbir belgenin değerlendirilmediği, hukukun tüm evrensel ilkelerinin göz ardı edildiği bir yargı süreci sonucunda 38 aydır evladı Vera’dan mahrum, ailesinden ırak. Tayfun’u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/chp-lideri-ozel-silivri-cezaevi-ziyareti-sonrasi-konustu-bugun-demokrasiyi-savunma-gunu-1093848580.html

türki̇ye

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