https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/anadolu-otoyolunu-kullanacaklar-dikkat-pazartesi-gunu-trafige-kapatilacak-1098274426.html
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Pazartesi günü trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Pazartesi günü trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlayacak. Çalışma süresince otoyol, kesimler halinde trafiğe kapatılacak. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T13:00+0300
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türki̇ye
anadolu otoyolu
sakarya
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlıyor. Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık olan istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak. Hendek- Akyazı Kavşağı arasında çalışma yapılacakValilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek. Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-anne-oldu-esi-ve-uc-cocugu-agir-yarali-1098268657.html
türki̇ye
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anadolu otoyolu, sakarya, yol çalışması
anadolu otoyolu, sakarya, yol çalışması
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Pazartesi günü trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlayacak. Çalışma süresince otoyol, kesimler halinde trafiğe kapatılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlıyor. Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık olan istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.
Hendek- Akyazı Kavşağı arasında çalışma yapılacak
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek. Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.