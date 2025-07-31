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Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Pazartesi günü trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Pazartesi günü trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlayacak. Çalışma süresince otoyol, kesimler halinde trafiğe kapatılacak. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
anadolu otoyolu
sakarya
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlıyor. Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık olan istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak. Hendek- Akyazı Kavşağı arasında çalışma yapılacakValilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek. Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-anne-oldu-esi-ve-uc-cocugu-agir-yarali-1098268657.html
türki̇ye
anadolu otoyolu
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anadolu otoyolu, sakarya, yol çalışması
anadolu otoyolu, sakarya, yol çalışması

Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Pazartesi günü trafiğe kapatılacak

13:00 31.07.2025
© AA / Sefa TetikAnadolu Otoyolu'nda trafik
Anadolu Otoyolu'nda trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Sefa Tetik
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Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlayacak. Çalışma süresince otoyol, kesimler halinde trafiğe kapatılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması pazartesi günü başlıyor. Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık olan istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

Hendek- Akyazı Kavşağı arasında çalışma yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek. Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.
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