https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-partiden-anayasa-anketi-secmenin-cogunlugu-ilk-dort-madde-korunsun-dedi-1098270248.html
AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi
AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi
Sputnik Türkiye
Yeni bir anayasa çalışması içerisinde olan AK Parti bir taraftan da toplumun beklentilerini analiz ediyor. AK Parti’nin önündeki ankette Anayasa’nın ilk dört... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:19+0300
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AK Parti yeni anayasa yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları için bir komisyon oluşturulmuştu. AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer aldığı komisyon çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da seçmenin nabzı tutuluyor.AK Parti’nin masasında yer alan anketlerle seçmenin yeni anayasa konusundaki görüşleri soruldu. Buna göre 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olup olmadığı' sorusuna seçmenin yüzde 41,2’si evet derken, yüzde 41,9’u hayır yanıtını verdi. 16,9’u ise bu konuda fikir belirtmedi. Yapılan çalışmada erkek seçmenlerin yüzde 54,2’si yeni anayasa yapılmalı derken kadınların oranı yüzde 46,2 oldu.İlk dört madde sorulduSeçmenlere yeni bir anayasa yapılması durumunda, mevcut anayasada yer alan ilk dört maddenin korunup korunmaması konusunda fikirleri de soruldu. Seçmenin yüzde 50,1’i ilk dört madde korunmalı derken, ilk dört madde yeni yasada olmasın diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. Seçmenin yüzde 27,5’i ise bu konuda fikir belirtmedi. Siyasi parti tercihlerine göre ilk dört maddenin korunmasına yönelik dağılım işe şöyle oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/fatih-altaylinin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-netlesti-1098269739.html
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Osman Nuri Cerit
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haberler, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, ak parti, chp, mhp, anayasa
haberler, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, ak parti, chp, mhp, anayasa
AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi
Özel
Yeni bir anayasa çalışması içerisinde olan AK Parti bir taraftan da toplumun beklentilerini analiz ediyor. AK Parti’nin önündeki ankette Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin görüşleri soruldu. Seçmenin çoğunluğu ilk dört maddenin Anayasa’da aynı şekilde yer almasını talep etti.
AK Parti yeni anayasa yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları için bir komisyon oluşturulmuştu. AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer aldığı komisyon çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da seçmenin nabzı tutuluyor.
AK Parti’nin masasında yer alan anketlerle seçmenin yeni anayasa konusundaki görüşleri soruldu. Buna göre 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olup olmadığı' sorusuna seçmenin yüzde 41,2’si evet derken, yüzde 41,9’u hayır yanıtını verdi. 16,9’u ise bu konuda fikir belirtmedi. Yapılan çalışmada erkek seçmenlerin yüzde 54,2’si yeni anayasa yapılmalı derken kadınların oranı yüzde 46,2 oldu.
Seçmenlere yeni bir anayasa yapılması durumunda, mevcut anayasada yer alan ilk dört maddenin korunup korunmaması konusunda fikirleri de soruldu. Seçmenin yüzde 50,1’i ilk dört madde korunmalı derken, ilk dört madde yeni yasada olmasın diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. Seçmenin yüzde 27,5’i ise bu konuda fikir belirtmedi. Siyasi parti tercihlerine göre ilk dört maddenin korunmasına yönelik dağılım işe şöyle oldu:
AK Parti seçmeni: Yüzde 48.1 korunmalı, yüzde 20.5 hayır korunmamalı, yüzde 31.5 fikrim yok
CHP seçmeni: Yüzde 51.8 korunmalı, yüzde 23.5 hayır korunmamalı, yüzde 24.6 fikrim yok
MHP seçmeni: Yüzde 64.9 korunmalı, yüzde 19.6 hayır korunmamalı, yüzde 15.5 fikrim yok
İYİ Parti seçmeni: Yüzde 46 korunmalı, yüzde 33.3 hayır korunmamalı, yüzde 20.6 fikrim yok
DEM Parti seçmeni: Yüzde 28.2 korunmalı, yüzde 35.3 hayır korunmamalı, yüzde 36.5 fikrim yok