https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-partiden-anayasa-anketi-secmenin-cogunlugu-ilk-dort-madde-korunsun-dedi-1098270248.html

AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi

AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi

Sputnik Türkiye

Yeni bir anayasa çalışması içerisinde olan AK Parti bir taraftan da toplumun beklentilerini analiz ediyor. AK Parti’nin önündeki ankette Anayasa’nın ilk dört... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T11:19+0300

2025-07-31T11:19+0300

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AK Parti yeni anayasa yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları için bir komisyon oluşturulmuştu. AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer aldığı komisyon çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da seçmenin nabzı tutuluyor.AK Parti’nin masasında yer alan anketlerle seçmenin yeni anayasa konusundaki görüşleri soruldu. Buna göre 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olup olmadığı' sorusuna seçmenin yüzde 41,2’si evet derken, yüzde 41,9’u hayır yanıtını verdi. 16,9’u ise bu konuda fikir belirtmedi. Yapılan çalışmada erkek seçmenlerin yüzde 54,2’si yeni anayasa yapılmalı derken kadınların oranı yüzde 46,2 oldu.İlk dört madde sorulduSeçmenlere yeni bir anayasa yapılması durumunda, mevcut anayasada yer alan ilk dört maddenin korunup korunmaması konusunda fikirleri de soruldu. Seçmenin yüzde 50,1’i ilk dört madde korunmalı derken, ilk dört madde yeni yasada olmasın diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. Seçmenin yüzde 27,5’i ise bu konuda fikir belirtmedi. Siyasi parti tercihlerine göre ilk dört maddenin korunmasına yönelik dağılım işe şöyle oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/fatih-altaylinin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-netlesti-1098269739.html

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haberler, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, ak parti, chp, mhp, anayasa