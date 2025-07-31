Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ak-partiden-anayasa-anketi-secmenin-cogunlugu-ilk-dort-madde-korunsun-dedi-1098270248.html
AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi
AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi
Sputnik Türkiye
Yeni bir anayasa çalışması içerisinde olan AK Parti bir taraftan da toplumun beklentilerini analiz ediyor. AK Parti’nin önündeki ankette Anayasa’nın ilk dört... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:19+0300
2025-07-31T11:19+0300
türki̇ye
haberler
cevdet yılmaz
mustafa elitaş
ali i̇hsan yavuz
ak parti
chp
mhp
anayasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102865/35/1028653582_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_4c52170738f75b4f33d0b51e6264bdd4.jpg
AK Parti yeni anayasa yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları için bir komisyon oluşturulmuştu. AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer aldığı komisyon çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da seçmenin nabzı tutuluyor.AK Parti’nin masasında yer alan anketlerle seçmenin yeni anayasa konusundaki görüşleri soruldu. Buna göre 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olup olmadığı' sorusuna seçmenin yüzde 41,2’si evet derken, yüzde 41,9’u hayır yanıtını verdi. 16,9’u ise bu konuda fikir belirtmedi. Yapılan çalışmada erkek seçmenlerin yüzde 54,2’si yeni anayasa yapılmalı derken kadınların oranı yüzde 46,2 oldu.İlk dört madde sorulduSeçmenlere yeni bir anayasa yapılması durumunda, mevcut anayasada yer alan ilk dört maddenin korunup korunmaması konusunda fikirleri de soruldu. Seçmenin yüzde 50,1’i ilk dört madde korunmalı derken, ilk dört madde yeni yasada olmasın diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. Seçmenin yüzde 27,5’i ise bu konuda fikir belirtmedi. Siyasi parti tercihlerine göre ilk dört maddenin korunmasına yönelik dağılım işe şöyle oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/fatih-altaylinin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-netlesti-1098269739.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102865/35/1028653582_62:0:1138:807_1920x0_80_0_0_ceaeee418d4aa33f3a96f4ed71a986df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, ak parti, chp, mhp, anayasa
haberler, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, ak parti, chp, mhp, anayasa

AK Parti’den ‘anayasa’ anketi: Seçmenin çoğunluğu ‘ilk dört madde korunsun’ dedi

11:19 31.07.2025
© AA / Halil SağırkayaAK Parti Genel Merkezi
AK Parti Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Yeni bir anayasa çalışması içerisinde olan AK Parti bir taraftan da toplumun beklentilerini analiz ediyor. AK Parti’nin önündeki ankette Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin görüşleri soruldu. Seçmenin çoğunluğu ilk dört maddenin Anayasa’da aynı şekilde yer almasını talep etti.
AK Parti yeni anayasa yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları için bir komisyon oluşturulmuştu. AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer aldığı komisyon çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da seçmenin nabzı tutuluyor.
AK Parti’nin masasında yer alan anketlerle seçmenin yeni anayasa konusundaki görüşleri soruldu. Buna göre 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olup olmadığı' sorusuna seçmenin yüzde 41,2’si evet derken, yüzde 41,9’u hayır yanıtını verdi. 16,9’u ise bu konuda fikir belirtmedi. Yapılan çalışmada erkek seçmenlerin yüzde 54,2’si yeni anayasa yapılmalı derken kadınların oranı yüzde 46,2 oldu.

İlk dört madde soruldu

Seçmenlere yeni bir anayasa yapılması durumunda, mevcut anayasada yer alan ilk dört maddenin korunup korunmaması konusunda fikirleri de soruldu. Seçmenin yüzde 50,1’i ilk dört madde korunmalı derken, ilk dört madde yeni yasada olmasın diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. Seçmenin yüzde 27,5’i ise bu konuda fikir belirtmedi. Siyasi parti tercihlerine göre ilk dört maddenin korunmasına yönelik dağılım işe şöyle oldu:
AK Parti seçmeni: Yüzde 48.1 korunmalı, yüzde 20.5 hayır korunmamalı, yüzde 31.5 fikrim yok
CHP seçmeni: Yüzde 51.8 korunmalı, yüzde 23.5 hayır korunmamalı, yüzde 24.6 fikrim yok
MHP seçmeni: Yüzde 64.9 korunmalı, yüzde 19.6 hayır korunmamalı, yüzde 15.5 fikrim yok
İYİ Parti seçmeni: Yüzde 46 korunmalı, yüzde 33.3 hayır korunmamalı, yüzde 20.6 fikrim yok
DEM Parti seçmeni: Yüzde 28.2 korunmalı, yüzde 35.3 hayır korunmamalı, yüzde 36.5 fikrim yok
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
TÜRKİYE
Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti
11:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала