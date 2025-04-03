https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mitten-nokta-operasyonu-kisisel-verileri-teror-orgutlerine-satan-uluslararasi-siber-casusluk-1095093813.html

MİT'ten nokta operasyonu: Kişisel verileri terör örgütlerine satan uluslararası siber casusluk şebekesi çökertildi

MİT'ten nokta operasyonu: Kişisel verileri terör örgütlerine satan uluslararası siber casusluk şebekesi çökertildi

Sputnik Türkiye

MİT, kişisel verileri ele geçirerek terör örgütlerine satan, sahte kamu personeli kimlikleri hazırlayan uluslararası siber casusluk çetesini çökertti... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T11:01+0300

2025-04-03T11:01+0300

2025-04-03T11:01+0300

türki̇ye

mi̇t

merkezi nüfus i̇daresi sistemi (merni̇s)

türkiye cumhuriyeti

cevheri güven

fetö

siber güvenlik

siber güvenlik çetesi

operasyon

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Uluslararası siber casusluk çetesinin Türkiye ağı, düzenlenen bir operasyonla çökertildi. MİT'in koordine ettiği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Olaylara Müdahele Merkezi'nin birlikte harekete ettiği operasyonda, 16 kişi yakalanırken, çetenin Türk vatandaşlarının başta e-devlet, MERNİS, tapu ve kadastro, TCKN/GSM, öğrenci okul bilgileri gibi kamuya ait sistemlerde yer alan kişisel bilgilerini terör örgütlerine sattıkları tespit edildi. Siber saldırılarla elde ettikleri bazı verileri de FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'e de satan çete üyelerinin 261 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, siber casusluk operasyonunda çetenin Türk vatandaşlarına ve yabancılara ait kişisel verileri üç farklı telegram hesabından paylaştıkları belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda bu hesapların şifreleri kırıldı ve hesaplar kullanıma kapatıldı. Bilgileri isteyen terör örgütlerine sattıkları tespit edildiÇalışmalarda, casusluk ağının elde ettiği bilgileri talep eden herkesle paylaştıkları belirlenirken, hazırlanan iddianamede çetenin nasıl çalıştığı da ortaya konuldu. Sistemde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başta e-devlet, MERNİS, tapu ve kadastro, TCKN/GSM, öğrenci okul bilgileri gibi kamuya ait sistemlerde yer alan kişisel bilgilerini, sistemlere hukuka aykırı girerek ve bilgileri ele geçirerek oluşturulan illegal sorgu sistemleri (paneller) aracılığıyla 3. kişilere para karşılığında açılarak paylaşılması olduğu kaydedildi.Siber saldırılarla bilgilere ulaştıkları belirlendiİddianamede çetenin bu bilgilere nasıl ulaştığı da anlatıldı. Buna göre, 'Arcturus' kod isimli şüpheli T.E.'nin muhtelif kurum kuruluşlara ait bilişim sistemlerine siber saldırılar düzenleyerek elde ettiği verileri illegal sorgu sistemlerine sattığı tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan raporda, şüpheli T.E.'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemlerine siber saldırı düzenlediği tespit edildi. Yine çete üyelerinin sahtecilik işini de yaptıkları, E.C. isimli şüphelinin MİT personeli, polis, asker gibi kamu görevlilerinin kimlikleri yanı sıra sahte diploma, adli sicil kaydı gibi resmi belgelerin tasarımını yaptığı aktarıldı.İddianamedeki FETÖ detayı: Belgeleri Cevheri Güven'e de göndermişler'İddianamede M.A. isimli şüphelinin, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı logosunun profil fotoğrafı olarak kullanıldığı 'Privexa' adlı Telegram kanalını açtığını ve ifade tutanaklarını FETÖ'nün medya yapılanmasına yer alan firari Cevheri Güven'e gönderdiğini ifade etti. İddianamede M.A.'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini doğruda etkileyen muhtelif veri sızıntılarının faillerinden olduğu anlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/330-mobil-uygulamada-virus-tespit-edildi-uzmanlar-hemen-kontrol-edin-diyerek-uyardi-60-milyon-cihaz-1094840126.html

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mi̇t, merkezi nüfus i̇daresi sistemi (merni̇s), türkiye cumhuriyeti, cevheri güven, fetö, siber güvenlik, siber güvenlik çetesi, operasyon