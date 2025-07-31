https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abdde-gorulen-829-kilometrelik-simsek-rekor-kirdi-1098284692.html
ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T18:15+0300
2025-07-31T18:15+0300
2025-07-31T18:15+0300
yaşam
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missouri
dünya meteoroloji örgütü
şimşek
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WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/dunyanin-en-iyi-soguk-tatlilari-belli-oldu-turkiye-listede-birinci-oldu-1098282834.html
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abd, texas, missouri, dünya meteoroloji örgütü, şimşek
abd, texas, missouri, dünya meteoroloji örgütü, şimşek
ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı.
WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.
Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.
Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.
Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.