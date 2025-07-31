https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abdde-gorulen-829-kilometrelik-simsek-rekor-kirdi-1098284692.html

ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşek rekor kırdı

ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşek rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T18:15+0300

2025-07-31T18:15+0300

2025-07-31T18:15+0300

yaşam

abd

texas

missouri

dünya meteoroloji örgütü

şimşek

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WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/dunyanin-en-iyi-soguk-tatlilari-belli-oldu-turkiye-listede-birinci-oldu-1098282834.html

abd

texas

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abd, texas, missouri, dünya meteoroloji örgütü, şimşek